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GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu. Oğulcan açıklamasında , "Galatasaray geldiğim günden bu yana ilk defa temiz bir dönem yaşıyorum. Hep bir şeylerle uğraşmak zorunda bırakıldım. Cezalar vs. Kariyerinde kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim. İnşallah bu sene hem benim adıma hem de takım adına çok iyi geçer" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 21:33
GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan: Kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim

Galatasaray'ın 26 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, MOL Fehervar maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kamp döneminin oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Oğulcan Çağlayan, "İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de ikinci maçı oynuyoruz. İnşallah sakatlık olmadan, arkadaşlarımın iyi performans vereceği bir maç olur. Galatasaray geldiğim günden bu yana ilk defa temiz bir dönem yaşıyorum. Hep bir şeylerle uğraşmak zorunda bırakıldım. Cezalar vs. Kariyerinde kırmızı kart görmeden en fazla ceza alan futbolcu olabilirim. İnşallah bu sene hem benim adıma hem de takım adına çok iyi geçer. Kendimi çok iyi hissediyorum, çok iyi çalışıyorum. İnşallah Okan hocayla beraber kendi kariyerim için yeni bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

"BU SENE TAKIM ARKADAŞLARINA YARDIMCI OLAN BİR OĞULCAN OLACAK"

Takıma katkı sağlamak istediğini belirten Oğulcan, "İnşallah bu sene takıma katkı sağlayan, skor yapan, takım arkadaşlarına yardımcı olan bir Oğulcan olacak" diye konuştu.

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