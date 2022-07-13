GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar Marcao'nun Sevilla'ya transferinin ardından flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
İspanyol ekibi Sevilla Cimbom'un bir yıldızı için daha devreye girdi.
İspanyol kulübü Sevilla'ya yakınlığıyla bilinen La Colina de Nervion'un haberine göre; Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın sıradaki hedefi Victor Nelsson...
İspanyol yetkilileri, geçtiğimiz sezon Marcao ile iyi bir uyum yakalayan genç stoperi transfer etmek için Galatasaray ile temaslara başladı.
Ancak Endülüs temsilcisi henüz ne oyuncuyla ne de Galatasaray ile transfer için anlaşma sağlayamadı.
Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Avrupa'da uyum içinde oynayan ve savunmada güven veren iki oyuncu Avrupa'da birçok kulübün radarına girmişti.
İspanyol kulübünün ilerleyen günlerde Nelsson için de resmi adımları atması bekleniyor.
Sezon başında 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan gelen 23 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.
Nelsson ayrıca Danimarka Milli Takımı'na da çağrıldı.
Bu sezon sarı-kırmızılı takımda toplamda 40 maça çıkan genç savunmacı, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
BARCELONA MAÇINDA PARLADI
Barcelona ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turunda başarılı bir performans sergileyen Nelsson'u listesine yazan İspanyol devinin, 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
Victor Nelsson, İspanya'da oynanan ve 0-0 biten ilk maçta Barcelona'nın yaptığı ataklardan 13 tanesini kesmiş ve girdiği tüm ikili mücadeleleri ve hava topu mücadelelerini kazanıp dikkatleri çekmişti.