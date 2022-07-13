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GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

Son dakika Galatasaray haberleri: Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Marcao'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılıların bir diğer yıldızı Victor Nelsson için de flaş bir iddia ortaya atıldı. Sevilla'nın bu kez Nelsson'un peşinde olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:11 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:12
GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

Sarı-kırmızılılar Marcao'nun Sevilla'ya transferinin ardından flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

İspanyol ekibi Sevilla Cimbom'un bir yıldızı için daha devreye girdi.


GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

İspanyol kulübü Sevilla'ya yakınlığıyla bilinen La Colina de Nervion'un haberine göre; Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın sıradaki hedefi Victor Nelsson...

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

İspanyol yetkilileri, geçtiğimiz sezon Marcao ile iyi bir uyum yakalayan genç stoperi transfer etmek için Galatasaray ile temaslara başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

Ancak Endülüs temsilcisi henüz ne oyuncuyla ne de Galatasaray ile transfer için anlaşma sağlayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Avrupa'da uyum içinde oynayan ve savunmada güven veren iki oyuncu Avrupa'da birçok kulübün radarına girmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

İspanyol kulübünün ilerleyen günlerde Nelsson için de resmi adımları atması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

Sezon başında 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan gelen 23 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

Nelsson ayrıca Danimarka Milli Takımı'na da çağrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

Bu sezon sarı-kırmızılı takımda toplamda 40 maça çıkan genç savunmacı, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao'nun ardından Nelsson gündemde!

BARCELONA MAÇINDA PARLADI

Barcelona ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turunda başarılı bir performans sergileyen Nelsson'u listesine yazan İspanyol devinin, 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

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