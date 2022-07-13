GALATASARAY HABERLERİ | Cenk Ergün'den Joao Pedro transferi ile ilgili açıklama!

Galatasaray'da Cenk Ergün, istifa iddialarının ardından açıklamalarda bulundu.

Ergün yaptığı açıklamada transferler ve Kerem ile Van Aanholt'un yaşadığı olayla birlikte istifa iddialarına da değindi.

İŞTE CENK ERGÜN'ÜN AÇIKLAMASI

"Asılsız bir haber çıktı, sonra onun devamı da geldi. İlk başta istifamı verip, başkanımızın kabul etmediği yönünde bir haber çıktı. İstifa nasıl bir müessesedir; İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz. Hem anlam olarak yanlış hem de gerçekleri yansıtmıyor."



"Şu anda kamptayım, verilmiş olan görev doğrultusunda, takımımızla birlikteyiz. Takımımızı en iyi şekilde hazırlamak için buradayız."



"Bu bir görev dağılımıdır. Zamanları, anları değişebilir. Ben başından beri takıma yakın olarak hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor. Şu an anlamıyla o kadar içinde değilim. Bu bir görev dağılımıdır."



Kerem ve Van Aanholt'un yaşadığı olay hakkında Cenk Ergün: "Futbol, temasın olduğu ve bir yerlerinin acıdığı bir spor. Bu da böyle bir temastı. Akşamında oyuncularımız açıklama yaptı. Bir kere pozitif bir durum var. Takımda hırs var. Oyuncuların tartışması dostça kapatıldı."

Joao Pedro hakkında da konuşan Ergün, "Joao Pedro transferinde devam eden bir süreç var" dedi.