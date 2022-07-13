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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Marcao'yu 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir başka İspanyol ekibi Barcelona da sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a talip oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Galatasaray'ın savunma hattı dağılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından Vitor Nelsson da yolcu...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Danimarkalı futbolcuya, Barcelona'nın talip olduğu ileri sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Sezon başında 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan gelen 23 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Nelsson ayrıca Danimarka Milli Takımı'na da çağrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Bu sezon sarı-kırmızılı takımda toplamda 40 maça çıkan genç savunmacı, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Barcelona ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turunda başarılı bir performans sergileyen Nelsson'u listesine yazan İspanyol devinin, 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

BARÇA MAÇINDA İYİCE PARLADI

Victor Nelsson, İspanya'da oynanan ve 0-0 biten ilk maçta Barcelona'nın yaptığı ataklardan 13 tanesini kesmiş ve girdiği tüm ikili mücadeleleri ve hava topu mücadelelerini kazanıp dikkatleri çekmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek şehrinde doğdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Nordsjaelland altyapısında futbola başlayan Nelsson, 2016'da 18 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Genç yaşına rağmen formayı kapan ve Nordsjaelland'da geçirdiği 3 yılda toplam 98 maça çıkan Danimarkalı stoper, Temmuz 2019'da ülkenin köklü ekiplerinden Kopenhag'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Kopenhag'a kısa süre içerisinde uyum sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, eski takımındaki form grafğini burada da yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

İstikrarlı bir grafik çizen Nelsson, Kopenhag formasıyla toplam 86 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Danimarka alt yaş grup milli takımlarının vazgeçilmez ismi olan Nelsson, Kasım 2020'de ilk kez Ebbe Sand tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

1.85 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Nelsson, stoperin yanı sıra ön libero olarak da forma giyebiliyor.

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