GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

BARÇA MAÇINDA İYİCE PARLADI

Victor Nelsson, İspanya'da oynanan ve 0-0 biten ilk maçta Barcelona'nın yaptığı ataklardan 13 tanesini kesmiş ve girdiği tüm ikili mücadeleleri ve hava topu mücadelelerini kazanıp dikkatleri çekmişti.