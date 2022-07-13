GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Barcelona talip oldu!

Galatasaray'ın savunma hattı dağılıyor.
Galatasaray'ın savunma hattı dağılıyor.
Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından Vitor Nelsson da yolcu...
Danimarkalı futbolcuya, Barcelona'nın talip olduğu ileri sürüldü.
Sezon başında 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan gelen 23 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.
Nelsson ayrıca Danimarka Milli Takımı'na da çağrıldı.
Bu sezon sarı-kırmızılı takımda toplamda 40 maça çıkan genç savunmacı, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Barcelona ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turunda başarılı bir performans sergileyen Nelsson'u listesine yazan İspanyol devinin, 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
BARÇA MAÇINDA İYİCE PARLADI
Victor Nelsson, İspanya'da oynanan ve 0-0 biten ilk maçta Barcelona'nın yaptığı ataklardan 13 tanesini kesmiş ve girdiği tüm ikili mücadeleleri ve hava topu mücadelelerini kazanıp dikkatleri çekmişti.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek şehrinde doğdu.
Nordsjaelland altyapısında futbola başlayan Nelsson, 2016'da 18 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edildi.
Genç yaşına rağmen formayı kapan ve Nordsjaelland'da geçirdiği 3 yılda toplam 98 maça çıkan Danimarkalı stoper, Temmuz 2019'da ülkenin köklü ekiplerinden Kopenhag'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer oldu.
Kopenhag'a kısa süre içerisinde uyum sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, eski takımındaki form grafğini burada da yükseltti.
İstikrarlı bir grafik çizen Nelsson, Kopenhag formasıyla toplam 86 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
Danimarka alt yaş grup milli takımlarının vazgeçilmez ismi olan Nelsson, Kasım 2020'de ilk kez Ebbe Sand tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
1.85 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Nelsson, stoperin yanı sıra ön libero olarak da forma giyebiliyor.
Galatasaray Nelsson için eski kulübüne 7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.