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Avrupa'yı çok istiyorum

G.Saray’ın yıldız futbolcusu Kerem, “Daha gerçekleştirmek istediğim hayallerim de var” ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Avrupa'yı çok istiyorum

Avusturya kampında açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye ve Galatasaray'ı Avrupa'da temsil etmek istediğini söyledi.

"Gerçekleştirdiğim hayallerim oldu, gerçekleştirmek istediğim hayallerim de var. Bunlardan birisi de Avrupa'da oynayabilmek" diyen başarılı futbolcu, "Bu tabii ki sadece benim inisiyatifimde olan bir konu değil. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. İki taraf için de olumlu bir süreç olursa, tabii ki Avrupa'da oynamak isterim. Ancak sürecin ne getireceğini bilemiyorum. O yüzden sadece G.Saray'a odaklandım" diye konuştu.

VEDA DEĞİLDİ

Kerem Aktürkoğlu, biten sezonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın 'G.Saray'a veda' olarak algılanmasıyla ilgili, "Benim orada sadece taraftara teşekkür etmek gibi bir isteğim vardı. Biraz farklı algılanmış olabilir" açıklamasını yaptı.

BU SEZON FARKLI OLACAK

Kerem, geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergilediklerini dile getirerek, "Bu başarısızlığı sadece hocalarımız değil, biz futbolcular da üstlendik. Bu sezon çok farklı beklentiler var. Bu sezon çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Sezonun şampiyonlukla biteceğine canı gönülden inanıyorum" ifadesini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN İNCİLER

*Takımı sırtladın' gibi bir söylemi kabul etmiyorum. Arkadaşlarıma haksızlık olacağını düşünüyorum.

* Bu konuyu çok düşündüm. Saha içindeki ve dışındaki liderliklere hazırım. Hocam ne görev verirse onu yapmaya hazırım.

* Arda ağabey gibi olabilmek tabii ki benim için çok büyük bir gurur olur.

* Okan Hoca arkadaş gibi iletişim kuran biri. Üzerinde baskı söz konusu ama atlatacağını düşünüyorum.

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