GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezon öncesi kampını, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da gerçekleştiriyor.
Aslan'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu.
Geçen sezon devre arasında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamadığı için bu sezon kadroda düşünülmeyen Sacha Boey'e teklif geldi.
Okan Buruk tarafından Avusturya kampına götürülmeyen 21 yaşındaki Kamerunlu stopere 1.5 milyon euro'luk bir teklif geldiği öğrenildi.
Ancak sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı 2 milyon'a çıkarmak istediği bildirildi.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 200 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
2019'da Rennes'de A takıma yükseldi ardından 2020 yılında Dijon'a kiralandı.
Galatasaray'a 2021 yazında 1.15 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Sarı-kırmızılı takımla 2025'e kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 19 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.
21 yaşındaki genç sağ bek, A milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullandı.
1.78 cm boyundaki Sacha Boey'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...