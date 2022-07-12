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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da, kadroda düşünülmeyen Kamerun asıllı sağ bek Sacha Boey'e sürpriz bir teklif geldi. İşte o rakam ve detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 08:18
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı ekip sezon öncesi kampını, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da gerçekleştiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Aslan'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Geçen sezon devre arasında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamadığı için bu sezon kadroda düşünülmeyen Sacha Boey'e teklif geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Okan Buruk tarafından Avusturya kampına götürülmeyen 21 yaşındaki Kamerunlu stopere 1.5 milyon euro'luk bir teklif geldiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Ancak sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı 2 milyon'a çıkarmak istediği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 200 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

2019'da Rennes'de A takıma yükseldi ardından 2020 yılında Dijon'a kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Galatasaray'a 2021 yazında 1.15 milyon euro karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'e teklif geldi! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı takımla 2025'e kadar sürecek sözleşme imzaladı.

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