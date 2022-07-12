GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

PSG'DE 3 SEZONDA 111 MAÇ!

32 yaşındaki Senegalli orta saha Gana Gueye, futbola Diambars FC altyapısında başladı ve 2008 yazında Lille B takımna transfer oldu. 2010'da Lille ile profesyonel olan Gueye, 2015 yazında 9 milyon Euro'ya Aston Villa, 2016 yazında 8.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu. Everton'daki performansıyla N'Golo Kante'ye benzetilen Gueye, 2019 yazında Paris Saint-Germain'e imza attı. Gueye, PSG formasıyla geride kalan 3 sezonda 111 maça çıktı ve 7 gol atıp 6 asist yaptı.