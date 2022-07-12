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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk yönetiminde mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Cimbom'da gündeme gelen son isim Idrissa Gueye olmuştu. Fransız basını PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız futbolcunun kararını verdiğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 18:44
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Galatasaray'da gündeme gelen son isim Idrissa Gueye olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Galtier'in kadroda düşünmediği isim için Cimbom devreye girmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcudan flaş bir karar geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

PSG'DE KALMAYI TERCİH ETTİ

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Idrissa Gueye'nin sözleşmesinin sonuna kadar PSG'de kalmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Idrissa Gueye Haziran 2023'e kadar devam eden sözleşmesinin bitiş tarihine kadar PSG'de kalmayı tercih ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

PSG yönetiminin 11 futbolcu arasında yollarını ayırmayı planladığı Idrissa Gueye, geçtiğimiz sezon ligde 26 maçta forma giyerken 3 gol attı 1 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

IDRISSA GUEYE KİMDİR?

Tam ismi Idrissa Gana Gueye olan futbolcu, 26 Eylül 1989 yılında Senegal Cumhuriyeti'nin başkenti olan Dakar'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Senegalli futbolcunun annesinin ismi Marie Gueye'dir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

33 yaşında ki Idrissa Gueye, 1,74 boyunda ve orta saha mevkiinde oynuyor. Futbolcu sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Senegalli olan Idrissa Gueye, orta saha pozisyonunda oynamaktadır. 174 cm boyu bulunan Idrissa Gueye, 90 kez milli olmuştur.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Gueye, 2019-2020 sezonunda 30 milyon euro bonservis bedeli ile PSG'ye transfer olmuştur.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

Kariyerine Diambars FC'de başlayan Gueye, Lille, Aston Villa, Everton ve PSG formaları giymiştir. Yıldız isim bu sezon 33 maçta 4 gol 1 asist üretmiştir..

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar duyurdu! Idrissa Gueye'den kötü haber!

PSG'DE 3 SEZONDA 111 MAÇ!

32 yaşındaki Senegalli orta saha Gana Gueye, futbola Diambars FC altyapısında başladı ve 2008 yazında Lille B takımna transfer oldu. 2010'da Lille ile profesyonel olan Gueye, 2015 yazında 9 milyon Euro'ya Aston Villa, 2016 yazında 8.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu. Everton'daki performansıyla N'Golo Kante'ye benzetilen Gueye, 2019 yazında Paris Saint-Germain'e imza attı. Gueye, PSG formasıyla geride kalan 3 sezonda 111 maça çıktı ve 7 gol atıp 6 asist yaptı.

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