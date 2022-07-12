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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'ın hedefinde Vedat Muriqi, Evander ve Serge Aurier gibi önemli isimler var. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 09:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçen yönetim, transferde atağa kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Sarı-kırmızılılar, şu anda Avusturya kampında sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Yeni Asır'da yer alan habere göre Idrissa Gueye ve William Carvalho'dan haber bekleyen sarı-kırmızılılar Vedat Muriqi, Serge Aurier ve Evander için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Teknik direktörü Okan Buruk'un daha çok transfere ihtiyacımız var açıklamasının ardından harekete geçen yönetim, ismi daha önce de gündeme gelen Muriqi'ye yöneldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Golcü oyuncunun Club Brugge ile anlaşmasının ardından transferde geri adım atan Aslan, anlaşmanın bozulması üzerine yeniden atağa kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Yıldız forveti alarak golcü sorununu çözmek isteyen kurmaylara Muriqi'den de yeşil ışık gelirken, Lazio ile görüşmeler sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesine Danimarka'dan bir isim dahil oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Midtjylland formasıyla geçen sezon 48 maçta 18 gol 9 asistle oynayan 24 yaşındaki Evander için iki kulübün yöneticileri görüşmelere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Danimarka ekibi kapıyı 8 milyon euro'dan açarken, sarı-kırmızılılar fiyatı düşürmeye çalışıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Brezilyalı yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi İstanbul ekibinin elini güçlendiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Sacha Boey'i göndermeyi düşünen sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Villarreal forması giyen ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Serge Aurier geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

PSG ve Tottenham gibi takımlarda da forma giyen yıldız oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştirilecek.

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