GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da hedef Muriqi, Aurier ve Evander!

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçen yönetim, transferde atağa kalktı.
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçen yönetim, transferde atağa kalktı.
Sarı-kırmızılılar, şu anda Avusturya kampında sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktörü Okan Buruk'un daha çok transfere ihtiyacımız var açıklamasının ardından harekete geçen yönetim, ismi daha önce de gündeme gelen Muriqi'ye yöneldi.
Golcü oyuncunun Club Brugge ile anlaşmasının ardından transferde geri adım atan Aslan, anlaşmanın bozulması üzerine yeniden atağa kalktı.
Yıldız forveti alarak golcü sorununu çözmek isteyen kurmaylara Muriqi'den de yeşil ışık gelirken, Lazio ile görüşmeler sürüyor.
10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesine Danimarka'dan bir isim dahil oldu.
Midtjylland formasıyla geçen sezon 48 maçta 18 gol 9 asistle oynayan 24 yaşındaki Evander için iki kulübün yöneticileri görüşmelere başladı.
Danimarka ekibi kapıyı 8 milyon euro'dan açarken, sarı-kırmızılılar fiyatı düşürmeye çalışıyor.
Brezilyalı yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi İstanbul ekibinin elini güçlendiriyor.
Sacha Boey'i göndermeyi düşünen sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Villarreal forması giyen ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Serge Aurier geldi.
PSG ve Tottenham gibi takımlarda da forma giyen yıldız oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştirilecek.
24 Aralık 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Aurier, kariyerine Lens altyapısında başladı.
Villarreal formasıyla 23 maça çıkan tecrübeli isim, 2 asiste imzasını attı.
Aurier'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...