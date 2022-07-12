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GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'daki ilk antrenmanına çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'daki kampta sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Sergio Oliveira, sarı-kırmızılılarla ilk idmanına çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 14:20
GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Galatasaray'daki ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen Galatasaray, bu sabah yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti.

İlk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilirken, idmanda futbolcular koordinasyon hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Salonda çalışan Omar Elabdellaoui ile hafif sakatlığı bulunan kaleci Jankat Yılmaz antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YENİ TRANSFER OLIVIERA KAMPTA

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takımın Porto'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu, transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına dahil olurken, idman öncesi teknik direktör Okan Buruk ile bir süre sohbet etti ve kameralara poz verdi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ MOL FEHERVAR

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Macaristan takımı MOL Fehervar ile karşılaşacak. Profertil Arena Hartberg'de oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.

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