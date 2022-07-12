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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Van Aanholt kavgasına ilişkin açıklama!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Patrick van Aanholt ile kavga etmişti. Yaşanan olay sonrası Kerem'den açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 17:28 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 17:33
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Van Aanholt kavgasına ilişkin açıklama!

Kerem Aktürkoğlu, Patrick van Aanholt ile yaşadığı kavga sonrası açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;

"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak "fiziki şiddet içeren bir kavga" olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir."

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