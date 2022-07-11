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Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Omar Elabdellaoui, çok özel açıklamalarda bulundu. Omar Elabdellaoui yaptığı konuşmada, yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz olaydan, Fatih Terim ile arasındaki diyaloğa, yeni hocası Okan Buruk'tan, yeni takım arkadaşı Yunus Akgün'e dek içten ve samimi konuştu. Öte yandan Omar, Sörloth'un kendisine Galatasaray'ı sorduğunu söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:22
Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Omar Elabdellaoui yeni sezon öncesi TRT Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Her şey iyi gidiyor, güzel başladık. Her gün, daha fazla çalışıyoruz. Şu anda olmak istediğimiz yerdeyiz ve kendimizi zorluyor. Tatilde çalışmalarıma devam ettim. Sezon öncesi döneme formda başlamadık istedim. Çok da fazla yapmamak lazım, vücudun dinlenmeye de ihtiyacı var. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağım.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Sakatlığımdan sonra uzun süre evde geçirdim. Sezon öncesi dönemi olmadan, birkaç haftalık çalışma ile geri döndüm. Şimdi tam bir sezon öncesi idmanı yapmak, bana iyi gelecek. Bana çok yardımcı olacak.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Çok duygusal bir durum yaşadım. Aylar süren acılardan, çileden sonra, emin olamadığın anların ardından, tekrar oynamak... Yeniden yaşıyormuş gibi hissettim.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Kolaymış gibi lanse etmeyeceğim, çok zorluklar yaşadım. Mental olarak çok çok zor dönemler geçirdim. Hayal etmeye çalışabilirsiniz ama kimse aynı durumu yaşamadan doğru bir şekilde hayal edemez. Birçok şey aynı anda oluyor. Benim için aklımı doğru yerde tutabilmek ve doğru şeye odaklanabilmek en önemlisiydi. Yaşam tarzım da sahaya dönmeme yardımcı oldu.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

İnsanın aklına kötü düşünceler geliyor. Ancak kendime bir söz verdim. 'Gelsinler' dedim ama bu fikirlerin benimle kalmasına izin vermedim. Bu düşünceleri nasıl yok edeceğimi biliyordum. Antrenman güzel bir kaçıştı. Kendimi zorladığımda, kendimi canlanmış bir şekilde hissediyordum.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

"FATİH TERİM ÇOK ÖZEL BİR İNSAN"
Fatih Terim, benim için özel bir insan olacak. Bana verdiği destek... Kazadan önce bile beni, Galatasaray'a getirdi. Bana güvendi, bana inandı. Yaşadıklarımdan sonra da desteğini esirgemedi. Bana sevgisini de anlatmak imkansız. Birçok oyuncu ve benim için baba figürü. Saha içerisindeki her şeyi çok iyi biliyor ama saha dışında da kendi oyuncularını kollayan bir insan. Bu yüzden onu çok seviyorum.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Gözlüğü koruma için takıyorum. Parmak, dirsek çarpmasın diye. Birkaç ay alışamadım ama artık bir parçam gibi.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Bütün takımlarda 14 giydim. Tekrardan 14 numarayı giyecek olmak için mutluyum. Yeni ve güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Oğlum İbrahim çok iyi, her zaman mutlu ve sevgi dolu. O da kardeşlerim, eşim burada değiller. Onlardan uzak kalmak ama zor. Ancak yaptığım her şeyi onlar için yapıyorum. Sürekli FaceTime'dan görüşüyoruz.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Sahada dışında birçok şey olduğunda, oyuncular etkileniyor. Bir şeyler sana karşı ters gitmeye başladığında, bu da oyuncuları düşürebiliyor. Kendine güvenen oyuncu, inanılmaz farklı oyuncu olabiliyor. Bunu çok kez gördük. Birbirimiz için güven oluşturmak çok önemli. Güven duygusu için kazanmaya başlamalıyız. Çok çalışmalıyız. O noktadan sonra üstüne koymamız gerekiyor.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Okan Buruk için ilk izlenimim çok çok iyi. Çok dürüst, düşüncelerini söyleyen, şahsi olarak karakterli bir insan. Oyuncuları yönetmeyi ve onlarla birlikte olmayı çok iyi biliyor. Saha için de net fikirleri var. Bizi zorlamayı ve iyi çalıştırmayı da çok iyi biliyor. Her şey iyi görünüyor. Her şeyi doğru yapmak için güzel bir ortam var. Okan Buruk'un ne istediğiyle ilgili net bir planı var. Bu yüzden pozitifim.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

"MARCAO İÇİN MUTLUYUM"
Marcao çok önemli ve büyük bir oyuncu oldu. Onun için mutluyum, bizim için üzgünüm. Her zaman iyi oyuncuların takımında olmasını istersin. Ancak takım arkadaşım, Galatasaray'dan sonra başka bir adım attı ve onun adına da mutluyuz. Oyuncular gelir ve gider. Okan Hoca net bir plana sahip, nasıl bir takım yapacak buna hakim. Sezon başladığında doğru bir takıma sahip olacağız.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Yunus Akgün ile sağ kanatta iyi işler yapacağımıza inanmamız lazım. Galatasaray'da oynuyorsanız, 'Her pozisyonda en iyiyiz' demeliyiz. Yunus Akgün çok iyi bir sezon geçirdi. Kendine güveniyor, güven dolu. Umarım bu güveni teyit edecek çok güçlü bir başlangıç yapar ve böyle devam ederiz.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Galatasaray'ın hedefi nettir. Altı yıl Olympiakos'ta oynadım ve orada da her zaman şampiyonluk amaçtı. Galatasaray'da da böyle. Amacımız şampiyonluk ve bunun için çalışmamız lazım. Şampiyonluk kolay bir şey değil. Sezon boyunca çile çekmemiz, çok çalışmamız, kendimizi zorlamamız lazım.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

SOLBAKEN, SÖRLOTH VE BOTHEIM GALATASARAY'I SORUYOR

Norveç Milli Takımı'ndan iyi arkadaşlarım. Galatasaray'la ilgili nasıl bir kulüp diye sorular soruyorlar. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve inanılmaz bir kulüp olduğunu anlatıyorum. Onlar için Galatasaray'da oynamak onur olur. Benim bakış açımı biliyorlar. Bu formayı giymenin ne kadar büyük bir onur olduğunu konuştuk.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Erling Haaland, Fatih Terim'in istediği dönemde Galatasaray'a gelseydi, yine büyük bir oyuncu olurdu. Türkiye'de bu golleri atsaydı, yine takımlar görürdü ve ilgi çekerdi. O bir gol makinesi, inanılmaz. Gücü ve hızı, gole karşı açlığı... Eminim ki Türkiye'den de Avrupa devlerine giderdi.

Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Yemek yemeyi seviyorum ev Türk yemeklerinin hepsi iyi. Her yemeği de yiyemezsin, dikkat etmek gerekiyor. Baklavayı beğeniyorum ama çok yiyebileceğim bir şey değil. Ayrıca Türk müziğini de seviyorum. Anlamıyor olabilir ama oldukça hoşuma gidiyor.

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