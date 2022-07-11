Omar Elabdellaoui Sörloth ve transfer açıklaması! "Galatasaray'ı soruyor"

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Omar Elabdellaoui yeni sezon öncesi TRT Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu.
Her şey iyi gidiyor, güzel başladık. Her gün, daha fazla çalışıyoruz. Şu anda olmak istediğimiz yerdeyiz ve kendimizi zorluyor. Tatilde çalışmalarıma devam ettim. Sezon öncesi döneme formda başlamadık istedim. Çok da fazla yapmamak lazım, vücudun dinlenmeye de ihtiyacı var. Önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağım.
Sakatlığımdan sonra uzun süre evde geçirdim. Sezon öncesi dönemi olmadan, birkaç haftalık çalışma ile geri döndüm. Şimdi tam bir sezon öncesi idmanı yapmak, bana iyi gelecek. Bana çok yardımcı olacak.