Okan Kocuk: Her şey arma için

Geçen sezon kiralık oynadıktan sonra geri dönen Okan Kocuk, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Sturm Graz karşısında kaleyi koruyan genç eldiven, "Daha güçlü dönmek için kiralık olarak gitmiştim. Döndüğüm için mutluyum. Fernando Muslera ile arma için savaşıyoruz. İkimiz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Geçen sezon kiralık oynadıktan sonra geri dönen Okan Kocuk, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Sturm Graz karşısında kaleyi koruyan genç eldiven, "Daha güçlü dönmek için kiralık olarak gitmiştim. Döndüğüm için mutluyum. Fernando Muslera ile arma için savaşıyoruz. İkimiz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.