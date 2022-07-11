Mendes söz verdi

8 numara için Sergio Oliveira geldi... Galatasaray şimdi 6 numara arıyor... Ndombele'nin yanı sıra Matheus Uribe de her an listeye girebilir. Beraber oynadıkları zamanda Portekiz'de Oliveira ile Uribe "ikiz" olarak tanımlanıyordu.
8 numara için Sergio Oliveira geldi... Galatasaray şimdi 6 numara arıyor... Ndombele'nin yanı sıra Matheus Uribe de her an listeye girebilir. Beraber oynadıkları zamanda Portekiz'de Oliveira ile Uribe "ikiz" olarak tanımlanıyordu. İşin ilginç yanı ise Oliveira'yı Galatasaray'a getiren menajer Jorge Mendes, Cenk Ergün ve Erden Timur'a, talep olması halinde Kolombiyalı ön liberoyu da Galatasaray'a getirmek için yardımcı olma sözü verdi. Uribe'nin 1 yıl sözleşmesi kalması avantaj görülüyor.