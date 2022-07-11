Haberler Galatasaray Mendes söz verdi

Mendes söz verdi

8 numara için Sergio Oliveira geldi... Galatasaray şimdi 6 numara arıyor... Ndombele'nin yanı sıra Matheus Uribe de her an listeye girebilir. Beraber oynadıkları zamanda Portekiz'de Oliveira ile Uribe "ikiz" olarak tanımlanıyordu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Mendes söz verdi
8 numara için Sergio Oliveira geldi... Galatasaray şimdi 6 numara arıyor... Ndombele'nin yanı sıra Matheus Uribe de her an listeye girebilir. Beraber oynadıkları zamanda Portekiz'de Oliveira ile Uribe "ikiz" olarak tanımlanıyordu. İşin ilginç yanı ise Oliveira'yı Galatasaray'a getiren menajer Jorge Mendes, Cenk Ergün ve Erden Timur'a, talep olması halinde Kolombiyalı ön liberoyu da Galatasaray'a getirmek için yardımcı olma sözü verdi. Uribe'nin 1 yıl sözleşmesi kalması avantaj görülüyor.
DİĞER
Erling Haaland'dan çarpıcı itiraf! "İlkay Gündoğan'a yalvarmak üzereydim..."
Mersin'de şoförün ihmali ölüm getirdi! Kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Fırtına'dan stoper hamlesi! İlk teklif sunuldu
Gueye'de gözler Campos'ta! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan Ada çıkarması! İşte yapılacak teklif
Gueye'de gözler Campos'ta! Galatasaray...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İdmana çıktı İdmana çıktı 06:31
Fener havalarda! Fener havalarda! 00:31
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! 00:31
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:28
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:26
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:59
Daha Eski
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:58
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:37
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:34
Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada 23:29