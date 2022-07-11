Lorient Umut Bozok için uçtu

Umut Bozok geçen sezon 20 gol ve 7 asistle Süper Lig'de gol kralı oldu. Umut'u, Kasımpaşa'ya kiralayan Lorient'in üç golcüsü Terem Moffi (8), Kone (5) ve Soumano (3) ise toplamda 18 golde kaldı. Lorient geçen sezon ligde kalmayı son anda başarırken, yeni teknik direktör Regis Le Biris, Türkiye Ligi gol kralının tutulmasını istedi. 46 yaşındaki teknik direktörün verdiği rapor doğrultusunda Fransız ekibi 2019'da Nimes'den 1.5 milyon euro'ya aldığı Umut Bozok'un satışını askıya aldı.

