Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli kaleci, 2011/2012 sezonunda Süper Final'de Fenerbahçe ile oynadıkları şampiyonluk maçıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:45
GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera samimi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

beIN SPORTS'a konuşan Uruguaylı eldivenin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

"SÜPER FİNAL'DEKİ FENERBAHÇE MAÇINI TEKRAR OYNAMAK İSTERDİM"

"Atmosfer açısından, Süper Final'deki Fenerbahçe deplasmanını o anı, o şampiyonluğu tekrar yaşamayı isterdim.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

Unutulmaz bir andı. Özellikle iki kulüp arasındaki rekabetten dolayı."

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

"GALATASARAY'I ÜÇ KELİMEYLE ANLATAMAM"

"Galatasaray'ı üç kelimeyle anlatamam. Çok büyük tarihi olan bir takım. Canlı bir tarih bu kulüp. Çok fazlası..."

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

"GEÇEN SEZON GALATASARAY'DAKİ EN KÖTÜ SEZONUMDU"

"Gerçeklerden kaçmayacağız. Geçen sezon, Galatasaray'da geçirdiğim en kötü sezondu."

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

"Motivasyonumuzun kazanmak olması lazım. Bu kulübün tarihi bu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

Bu ülkenin tarihinde en çok kupa kazanmış takım. Bizim her şeyi kazanmamız lazım, bu sezonun mantalitesi bu olmalı."

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

"UĞURCAN, ALTAY VE ERSİN'LE KONUŞUYORUM"

"Uğurcan'la, Altay'la, Ersin'le konuşuyorum. Her zaman birbirimizi tebrik ediyor, mesajlaşıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

Ben geldiğimde Volkan Demirel, milli takım kalecisiydi. Türkiye'den çıkmış olan isimler bunlar. Güney Amerika bile bu isimleri biliyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

"TÜRKİYE'DE CENNETTE GİBİYİZ"

"Türkiye'de cennette gibiyiz. Türkler bana sürekli gülerek yaklaşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

Ben Türkiye'yi ve Türkler'i her zaman kalbimde yaşatacağım."

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

"OKAN BURUK VE EKİBİYLE ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAĞIZ"

"Okan Buruk, tanıdığım bir hoca ve çok daha iyi bir insan. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini bize çok iyi gösteriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

Çok iyi sinyaller alıyoruz. Bu kulübe yıllarını vermiş bir isim.

GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

Onunla ve ekibiyle birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

DİĞER
Siyah mayosu ile yaktı geçti! 43 yaşındaki Çağla Şıkel "Taş bebek" yorumlarını hak etti!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde takı kavgası! 1 polisin yaralandığı olayda 2 gözaltı
Cimbom'a kötü haber! Teklifi reddetti
Fırtına'dan Afrikalı stopere kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı
Cimbom ve Fırtına transferde karşı karşıya!
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
15 Temmuz resmi tatil mi?
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..." 21:45
Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı 21:31
Doğukan Sinik'ten duygusal veda Doğukan Sinik'ten duygusal veda 21:29
Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka açıklamalarda bulunuyor | CANLI Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka açıklamalarda bulunuyor | CANLI 21:28
Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor! Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor! 21:27
Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor 20:18
Daha Eski
Cimbom ve Fırtına transferde karşı karşıya! Cimbom ve Fırtına transferde karşı karşıya! 20:17
Cimbom'a kötü haber! Teklifi reddetti Cimbom'a kötü haber! Teklifi reddetti 19:47
Fırtına'dan Afrikalı stopere kanca! Fırtına'dan Afrikalı stopere kanca! 19:29
Arda Güler fırtınası! Portekiz'i salladı Arda Güler fırtınası! Portekiz'i salladı 18:32
Beşiktaş yeni stoperini İspanya'da buldu! Beşiktaş yeni stoperini İspanya'da buldu! 18:18
Beşiktaş ve Trabzonspor istemişti! İşte Mustafa'nın yeni adresi Beşiktaş ve Trabzonspor istemişti! İşte Mustafa'nın yeni adresi 17:53