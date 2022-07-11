GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera'dan Fenerbahçe itirafı! "Süper Final'deki maçı..."

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera samimi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera samimi açıklamalarda bulundu.
beIN SPORTS'a konuşan Uruguaylı eldivenin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"SÜPER FİNAL'DEKİ FENERBAHÇE MAÇINI TEKRAR OYNAMAK İSTERDİM"
"Atmosfer açısından, Süper Final'deki Fenerbahçe deplasmanını o anı, o şampiyonluğu tekrar yaşamayı isterdim.
Unutulmaz bir andı. Özellikle iki kulüp arasındaki rekabetten dolayı."
"GALATASARAY'I ÜÇ KELİMEYLE ANLATAMAM"
"Galatasaray'ı üç kelimeyle anlatamam. Çok büyük tarihi olan bir takım. Canlı bir tarih bu kulüp. Çok fazlası..."
"GEÇEN SEZON GALATASARAY'DAKİ EN KÖTÜ SEZONUMDU"
"Gerçeklerden kaçmayacağız. Geçen sezon, Galatasaray'da geçirdiğim en kötü sezondu."
"Motivasyonumuzun kazanmak olması lazım. Bu kulübün tarihi bu.
Bu ülkenin tarihinde en çok kupa kazanmış takım. Bizim her şeyi kazanmamız lazım, bu sezonun mantalitesi bu olmalı."
"UĞURCAN, ALTAY VE ERSİN'LE KONUŞUYORUM"
"Uğurcan'la, Altay'la, Ersin'le konuşuyorum. Her zaman birbirimizi tebrik ediyor, mesajlaşıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor.
Ben geldiğimde Volkan Demirel, milli takım kalecisiydi. Türkiye'den çıkmış olan isimler bunlar. Güney Amerika bile bu isimleri biliyor."
"TÜRKİYE'DE CENNETTE GİBİYİZ"
"Türkiye'de cennette gibiyiz. Türkler bana sürekli gülerek yaklaşıyor.
Ben Türkiye'yi ve Türkler'i her zaman kalbimde yaşatacağım."
"OKAN BURUK VE EKİBİYLE ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAĞIZ"
"Okan Buruk, tanıdığım bir hoca ve çok daha iyi bir insan. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini bize çok iyi gösteriyor.
Çok iyi sinyaller alıyoruz. Bu kulübe yıllarını vermiş bir isim.
Onunla ve ekibiyle birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."