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Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah antrenmanı basına kapalı olarak yapılırken, akşam antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:39
Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda topa baskı ve geçiş oyununa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Teknik direktör Okan Buruk'un antrenman sırasında oyunu durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunması dikkat çekti.

OLIVEIRA BU AKŞAM KAMPA KATILIYOR

Galatasaray'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı Serigo Oliveira da bu gece sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampına dahil olacak. Öte yandan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de dün Avusturya kampına gitti. Takımın antrenmanını takip eden Ergün, basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

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