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Umut krizi

Galatasaray'ın transferde yaşadığı sıkıntılar sadece Joao Pedro ile sınırlı değil... İtalya'ya giden Başkanvekili Erden Timur, Serio Oliveiro'yla birlikte Umut Bozok'un transferini de bitirmeyi de hedefliyordu. Nitekim, golcü futbolcu için 7 milyon Euro isteyen Lorient'le görüşmeleri belli aşamaya getirmişti. Ancak Galatasaraylı yöneticiler hiç beklemedikleri bir yerden vuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Umut krizi
Galatasaray'ın transferde yaşadığı sıkıntılar sadece Joao Pedro ile sınırlı değil... İtalya'ya giden Başkanvekili Erden Timur, Sergio Oliveira'yla birlikte Umut Bozok'un transferini de bitirmeyi hedefliyordu. Nitekim, golcü futbolcu için 7 milyon Euro isteyen Lorient'le görüşmeleri belli aşamaya getirmişti. Ancak Galatasaraylı yöneticiler hiç beklemedikleri bir yerden vuruldu. Her fırsatta Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen ve "Ölümüne Galatasaray" diye tweet atacak kadar fanatik olan Umut, ücretinde zam yaptı. Daha önce 3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon euro'ya tamam diyen futbolcu, 2 milyon Euro fiyat çekti. Kasımpaşa'da 250 bin euro'ya forma giyen Umut'un bu talebi fazla bulundu ve görüşmeler durdu.
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