Avusturya'nın Graz kentinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutlarken, "Hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Buruk, "Hem sportif anlamda hem de ülke olarak ileriye doğru ilerleyeceğimiz bir sene olsun. İnşallah hepimiz için güzel bir gelecek ortaya çıkar. Ülkemizden uzağız. Ama buradaki çalışma bizim için çok daha önemli. İnşallah burada güzel bir şekilde hazırlanıp hem kendimiz mutlu olacağız hem taraftarımızı mutlu edeceğiz" açıklamasında bulundu.

YÜKLENİYORUZ

Oyuncuların çalışma performansından memnun olduğunu belirten Okan Buruk, "Antrenmanlarda çalışma temposunu yükselten, özellikle içerideki oyuncularımız bu kaliteyi ortaya koyuyorlar. Hazırlık kampındayız. Oyuncularımıza bayağı da yüklendik aslında... Ama buna rağmen herkes üzerine düşeni yapıyor" diye konuştu.