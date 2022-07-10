Haberler Galatasaray Rahat bir nefes aldı

Rahat bir nefes aldı

Galatasaray, 1 Şubat 2021'de kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce yapılan anlaşma ışığında Zamalek'in hesabına 4 milyon dolar yatırdı ve oyuncunun bonservisini aldı. Bu gelişmeyle birlikte resmen Galatasaray'ın kadrosuna katılan Mohamed de rahat bir nefes aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Rahat bir nefes aldı
Galatasaray, 1 Şubat 2021'de kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce yapılan anlaşma ışığında Zamalek'in hesabına 4 milyon dolar yatırdı ve oyuncunun bonservisini aldı. Bu gelişmeyle birlikte resmen Galatasaray'ın kadrosuna katılan Mohamed de rahat bir nefes aldı. Fransız ekiplerin listesinde bulunan golcü oyuncunun, şu aşamada gönderilmesi düşünülmüyor.
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