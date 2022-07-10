Galatasaray, 1 Şubat 2021'de kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce yapılan anlaşma ışığında Zamalek'in hesabına 4 milyon dolar yatırdı ve oyuncunun bonservisini aldı. Bu gelişmeyle birlikte resmen Galatasaray'ın kadrosuna katılan Mohamed de rahat bir nefes aldı.
Galatasaray,1 Şubat 2021'de kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce yapılan anlaşma ışığında Zamalek'in hesabına 4 milyon dolar yatırdı ve oyuncunun bonservisini aldı. Bu gelişmeyle birlikte resmen Galatasaray'ın kadrosuna katılan Mohamed de rahat bir nefes aldı. Fransız ekiplerin listesinde bulunan golcü oyuncunun, şu aşamada gönderilmesi düşünülmüyor.