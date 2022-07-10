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Menajer sıkıntısı

Galatasaray’ın geri adım atmasına neden olan Piccioli iddialarla ilgili, “Ekstra bir komisyon istemedim. Her avukatın belirli ücreti vardır” diyerek kendini savundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Menajer sıkıntısı
Joao Pedro bir süredir Galatasaray'ın gündeminde ve transferin artık bitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak bir anda görüşmelere olumsuza döndü. Bunun altında Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli'nin yattığı iddia edildi. Piccioli'nin başlangıçta 700 bin euro olan menajerlik ücretini 2.6 milyon euro'ya çıkardığı belirtiliyor. Bu yüzden de transfer görüşmeleri sekteye uğradı. Buna karşılık Brezilyalı 10 numaranın menajeri Piccioli iddialarla ilgili olarak, " Galatasaray yönetiminden ekstra bir komisyon istemedim. Her avukatın belirli ücretleri vardır" diyerek kendisini savundu. Ayrıca "Şu anda Galatasaray dışında bir kulüple görüşmemiz yok" diyerek ikili temasların kopmadığını da ileri sürdü.
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