Gerçek Aslan

Adana Demirspor'u çalıştıran Montella, Yunus Akgün'ün Galatasaray'da başarılı olacağına inandığını söyledi. Montella, "Yunus, Galatasaray'ın hedefi 23. şampiyonluk olduğu için bizde 23 numaralı formayı almıştı. Yunus gerçek bir Galatasaraylı... Ona başarılar diliyorum" dedi.
Adana Demirspor'u çalıştıran Montella, Yunus Akgün'ün Galatasaray'da başarılı olacağına inandığını söyledi. Montella, "Yunus, Galatasaray'ın hedefi 23. şampiyonluk olduğu için bizde 23 numaralı formayı almıştı. Yunus gerçek bir Galatasaraylı... Ona başarılar diliyorum" dedi.