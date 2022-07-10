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GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk maçını Sturm Graz'la oynadı. Aslan, bu hazırlık mücadelesinden 2-1 mağlup ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz da karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 08:05
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Sturm Graz'la karşılaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Yeni sezonun ilk hazırlık mücadelesine çıkan Aslan sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Sarı-kırmızılı takımın tek golünü Oğulcan Çağlayan kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar forma giyen ve yeni sezon için teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk, ilk sınavını Sturm Graz ile oynanan hazırlık maçında verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı da sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, Aslan'ın ilk sınavını şöyle değerlendirdi:

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

SERKAN KORKMAZ - TRANSFER ŞART

Sezonun ilk maçı Galatasaray'ı beklediğimden daha iyi buldum.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Önümüzdeki hafta Avrupa arenasında sahne alacak olan Avusturyalı rakipse dün akşam beşinci hazırlık maçını oynuyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

En çok Emre Akbaba, Van Aanholt ve yenen ikinci goldeki büyük hatasına rağmen Abdülkerim'i beğendim.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Oğulcan Çağlayan da 7. dakikada Emre Akbaba'nın klas dokunuşunu tamamlayıp maçın ilk golünü atarken hayli soğukkanlıydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Okan Buruk, kısacık bir zamanda çoğu travma mağduru, bir kısmı yedek adayı, eski-yeni bir kadroyu bir şeylere ikna etmiş ve tatil havasından çıkarmış göründü.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

İlk yarının sonunda ilk golde de başrolde olan Akbaba ve Van Aanholt'la gelen nizami gole bayrak kalkınca yazık oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Ciddi bir rakip olan Strum Graz'a genelde üstün oynamak, fizik olarak ezilmemek bence önemliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Skordan bağımsız olarak dün akşamki "son derece eksik" oyuncu grubunun ve Okan Hoca'nın iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Sturm Graz-Galatasaray maçını değerlendirdi!

Yine de söylemeden geçemeyeceğim; Oliviera'yı kazandıran yönetim ve profesyoneller, Buruk'a birkaç orta saha almalı. İvedilikle…

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