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SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 20:34
SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Therme Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Okan Buruk, maç sırasında oyunu sık sık durdurarak futbolculara uyarıda bulundu. Buruk'un özellikle hücuma yönelik organizasyonlar üzerinde durması dikkati çekti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıkları kapsamında 9 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek.

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