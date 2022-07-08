Marcao para bastı

Brezilyalı futbolcu için İspanyol ekibi, Zenit'le yarışırken Marcao'yu kapan taraf oldu. Uzun süredir bu transferi bitirmek için Sevilla yönetimi, 12 milyon euro'luk teklifine 3 milyon euro da 'bonus' ekledi ve Galatasaray'ı ikna etmeyi başardı. 15 Ocak 2019 tarihinde Marcao'yu Chavez'den 4 milyon euro'ya kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip de bu transferle kasasını güçlendirmiş oldu. Marcao ilk alındığı dönemde eleştirilmiş ve 4 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi tepki çekmişti. Ancak 23 yaşındaki futbolcu her geçen gün futbolunu geliştirdi, geçen sezon lig ve Avrupa'da oynadığı etkili futbolla kendisini göstermeyi başardı.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine giren Marco, 140 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

MENAJERİ ZENİT'İ İSTEMEDİ

Sevilla'ya transfer olan Marcao için Rus kulübü Zenit de son ana kadar pazarlıkların içinde kaldı. Zenit, 13 milyon euro'luk teklifiyle öne çıkmaya çalışsa da Marcao'nun menajeri, oyuncusunun İspanya'da Sevilla'da oynamak istediğini belirterek bu transfere onay vermedi. Sevilla da +3 milyon euro bonus verince hem Galatasaray hem de Marcao hedefine ulaştı.şındaki futbolcu her geçen gün futbolunu geliştirdi, geçen sezon lig ve Avrupa'da oynadığı etkili futbolla kendisini göstermeyi başardı.