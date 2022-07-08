Kaan Ayhan için beklenecek

Marcao'yu gönderen ve bir stoper daha alması gündemde olan sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo'nun 7 milyon euro talep etmesi üzerine geri adım atmıştı. Ancak bu transferden vazgeçmeyen Erden Timur, İtalyan ekibin 3.5 milyon euro'ya düşmesi halinde yeniden harekete geçecek.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği oyunculardan birisi de Kaan Ayhan... Marcao'yu gönderen ve bir stoper daha alması gündemde olan sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo'nun 7 milyon euro talep etmesi üzerine geri adım atmıştı. Ancak bu transferden vazgeçmeyen Erden Timur, İtalyan ekibin 3.5 milyon euro'ya düşmesi halinde yeniden harekete geçecek.