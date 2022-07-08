Haberler Galatasaray Kaan Ayhan için beklenecek

Kaan Ayhan için beklenecek

Marcao'yu gönderen ve bir stoper daha alması gündemde olan sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo'nun 7 milyon euro talep etmesi üzerine geri adım atmıştı. Ancak bu transferden vazgeçmeyen Erden Timur, İtalyan ekibin 3.5 milyon euro'ya düşmesi halinde yeniden harekete geçecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Kaan Ayhan için beklenecek
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği oyunculardan birisi de Kaan Ayhan... Marcao'yu gönderen ve bir stoper daha alması gündemde olan sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo'nun 7 milyon euro talep etmesi üzerine geri adım atmıştı. Ancak bu transferden vazgeçmeyen Erden Timur, İtalyan ekibin 3.5 milyon euro'ya düşmesi halinde yeniden harekete geçecek.
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