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Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, üçüncü takviyesini orta sahaya yaptı. Sarı-kırmızılıların Porto'dan anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu Sergio Oliveira İstanbul'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 18:56 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 19:28
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu çerçevede orta saha bölgesi için Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Oliveira daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

4 YILLIK İMZA ATACAK

Portekizli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.

Galatasaray daha önce transferde Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlamıştı.

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