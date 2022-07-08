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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ön libero mevkisi için William Carvalho'yu gündemine almıştı.Sarı-kırmızılıların, Portekizli futbolcunun menajeriyle İstanbul'da görüştüğü iddia edilirken, yıldız isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı. William Carvalho'nun kulübü Real Betis'in Galatasaray'dan istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 18:38
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Transfer dönemlerinde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha yarış içine girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Orta saha bölgesine yoğunlaşan sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibinin ilgilendiği William Carvalho'yu transfer listesine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Cimbom'un futbol direktörü Cenk Ergün, geçtiğimiz günlerde İspanyol basınına konuşmuş ve Portekizli yıldızla ilgilendiklerini dile getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Daha sonrasında deneyimli orta sahanın menajerinin G.Saray'la görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 30 yaşındaki oyuncu için kulübü Real Betis'in istediği bonservis bedeli belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

NAKİT 8, TAKSİTLİ 10 MİLYON EURO

aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın İspanyol basınından Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre; Betis G.Saray'a oyuncuyu nakit 8 milyon Euro'ya bırakabileceklerini bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Habere göre, taksitli ödeme konusunda ise isteklerinin 10 milyon Euro'ya çıkacağını ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Haberin ayrıntılarında G.Saray'ın İspanyol ekibine henüz resmi bir teklif yapmadığı da belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

La Liga temsilcisinin G.Saray'la bir anlaşma sağlayamaması halinde mukavele yenilemek istediği, Portekizli yıldıza İtalya ve İngiltere'den de talipleri olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

Tam adı William Silva de Carvalho olan futbolcu, 7 Nisan 1992 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Futbola Cd Mira Sintra altyapısında başlayan Carvalho, USC Mira Sintra ve Sporting Lizbon altyapılarında da forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

30 yaşındaki ön libero, 2011 yılında Sporting Lizbon ile profesyonel sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

CD Fatima ve Cercle Brugge takımlarında kiralık olarak forma giyen Carvalho, 2018 yılında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Son 4 sezondur İspanyol ekibinin formasını terleten William Carvalho, kariyerinde çıktığı 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Angola asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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