GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu... William Carvalho'nun bonservis bedeli belli oldu!

Transfer dönemlerinde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha yarış içine girdi.
Orta saha bölgesine yoğunlaşan sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibinin ilgilendiği William Carvalho'yu transfer listesine aldı.
Transfer dönemlerinde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha yarış içine girdi.
Orta saha bölgesine yoğunlaşan sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibinin ilgilendiği William Carvalho'yu transfer listesine aldı.
Daha sonrasında deneyimli orta sahanın menajerinin G.Saray'la görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 30 yaşındaki oyuncu için kulübü Real Betis'in istediği bonservis bedeli belli oldu.
NAKİT 8, TAKSİTLİ 10 MİLYON EURO
aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın İspanyol basınından Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre; Betis G.Saray'a oyuncuyu nakit 8 milyon Euro'ya bırakabileceklerini bildirdi.
Habere göre, taksitli ödeme konusunda ise isteklerinin 10 milyon Euro'ya çıkacağını ifade etti.
La Liga temsilcisinin G.Saray'la bir anlaşma sağlayamaması halinde mukavele yenilemek istediği, Portekizli yıldıza İtalya ve İngiltere'den de talipleri olduğu aktarıldı.
WILLIAM CARVALHO KİMDİR?
Tam adı William Silva de Carvalho olan futbolcu, 7 Nisan 1992 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde dünyaya geldi.
Futbola Cd Mira Sintra altyapısında başlayan Carvalho, USC Mira Sintra ve Sporting Lizbon altyapılarında da forma giydi.
30 yaşındaki ön libero, 2011 yılında Sporting Lizbon ile profesyonel sözleşme imzaladı.
CD Fatima ve Cercle Brugge takımlarında kiralık olarak forma giyen Carvalho, 2018 yılında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.
Son 4 sezondur İspanyol ekibinin formasını terleten William Carvalho, kariyerinde çıktığı 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Angola asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.