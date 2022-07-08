Fenerbahçe'ye yaptırım çağrısı

Galatasaray Kulübü, "ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması" talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.
Galatasaray Kulübü, "ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması" talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 'beş yıldızlı' logo kullanımını hayata geçirdiği hatırlatıldı. TFF tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyurunun gayrimeşru olduğu savunulan açıklamada, Galatasaray Kulübünün 23 Mart 2021 tarihinde bu konuyla ilgili itirazlarını yazılı olarak beyan ettiği ve başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleriyle birlikte federasyona ilettiği kaydedildi.