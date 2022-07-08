Haberler Galatasaray Fenerbahçe'ye yaptırım çağrısı

Fenerbahçe'ye yaptırım çağrısı

Galatasaray Kulübü, "ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması" talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'ye yaptırım çağrısı
Galatasaray Kulübü, "ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması" talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 'beş yıldızlı' logo kullanımını hayata geçirdiği hatırlatıldı. TFF tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyurunun gayrimeşru olduğu savunulan açıklamada, Galatasaray Kulübünün 23 Mart 2021 tarihinde bu konuyla ilgili itirazlarını yazılı olarak beyan ettiği ve başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleriyle birlikte federasyona ilettiği kaydedildi.
DİĞER
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’dan aşk pozu! İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın o pozu!
Mekandan ayrı ayrı çıktılar! Tuvana Türkay ve İzzet Antebi gazetecileri görünce panik yaptı
Fırtına'da stopere iki aday!
Galatasaray'da sıra Umut Bozok transferinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da sıra Umut Bozok transferinde
G.Saray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TEMMUZ 2022 E BORDRO SORGULAMA
DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaan Ayhan için beklenecek Kaan Ayhan için beklenecek 06:35
Joshua King Valencia'nın yerine Joshua King Valencia'nın yerine 06:25
G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı 01:21
G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı 01:21
Ve resmi açıklama! Min-Jae'nin transferi... Ve resmi açıklama! Min-Jae'nin transferi... 00:27
G.Saray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha G.Saray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha 00:27
Daha Eski
Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Oliveira transferinin perde arkası Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Oliveira transferinin perde arkası 00:27
F.Bahçe genç golcüyü kadrosuna kattı! F.Bahçe genç golcüyü kadrosuna kattı! 00:26
Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri! Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri! 00:26
F.Bahçe'den G.Saray'a 5 yıldız cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a 5 yıldız cevabı! 00:26
Muleka Beşiktaş'ta! Transferin maliyeti açıklandı Muleka Beşiktaş'ta! Transferin maliyeti açıklandı 00:26
Flaş D. Kiev maçı kararı! Sahaya süreceği 11... Flaş D. Kiev maçı kararı! Sahaya süreceği 11... 00:26