Cimbom'da sıra Umut Bozok'ta

Galatasaray'da yeni hedef Umut Bozok... Bir an önce yeni oyuncuları kadrosuna katmak isteyen sarıkırmızılı ekipte, Başkanvekili Erden Timur, golcü oyuncuyu da alıp gelecek gibi görünüyor. İlk etapta Lorient'in izniyle Umut Bozok'la masaya oturan Timur, tek hayalinin sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu söyleyen başarılı futbolcuyla el sıkıştı. Kasımpaşa'dan ayrılan ve Galatasaray seçimlerinin dört gözle bitmesini bekleyen Umut Bozok'la yapılan görüşmelerde 3+1 yıllık sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Umut, Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon euro alacak.

G.SARAY'A YARDIMCI OLUYOR

Halil Dervişoğlu'nun ayrılmasının ardından santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istemeyen Galatasaray, Umut Bozok'a yönelirken Erden Timur dün de Lorient yöneticileriyle bir araya geldi. Timur, 3 milyon euro isteyen Lorient'e ilk etapta 1.5 milyon euro önerdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulan futbolcunun kulübüyle ortak bir noktada buluşulması ve bugün de Umut'un transferinin bitirilmesi bekleniyor. Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut'un da transferinin olumlu bitmesi için Galatasaray'e yardımcı olduğu belirtiliyor.