TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer harekatını sürdüren sarı-kırmızılılarda hücum yönünden geniş bir kadro kurulmak isteniyor.
Okan Buruk yönetiminde kamp sürecini geçiren Aslan, geride bıraktığımız sezonda yaşanan gol sıkıntısını gidermek istiyor.
Kanat bölgelerinde Arda Turan, Babel ve Feghouli ile yollarını ayıran İstanbul ekibi bordo-mavililerin eski yıldızını gündemine aldı.
Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük payı olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray ile temasta...
Bordo-mavili takımdan ayrılmak zorunda kalan ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızın, sarı-kırmızılı yönetimle yeniden görüşmelere başladığı iddiası gündemde.
Abdülkerim ve Kazımcan transferlerini açıklayan Galatasaray yönetimi, yeni bir hamle daha yapmak istiyor.
Daha önce Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon euro istediği ortaya çıkan Nwakaeme bu sefer de yeniden Galatasaray ile temasa geçti.
Yönetim, Okan Buruk'un transfer raporları doğrultusunda hareket ederken Nijeryalı yıldızla masaya oturdu.
Nwakaeme, geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor formasıyla çıktığı 36 maçta 15 gol atıp 11 asist yaparak şampiyonluk yolunda Fırtına'ya büyük katkı sağlamıştı.
ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?
Anthony Nwakaeme, 21 Mart 1989 tarihinde doğmuştur.
33 yaşındaki futbolcu, Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelmiştir.
1,85 metre boyundaki futbolcu kariyerine Vejle-Kolding takımında başlamıştır.
Skorer oyuncu, FC Universitatea Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana, Hapoel Beer Sheva ve Trabzonspor formaları giymiştir.
Nwakaeme'nin 5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.