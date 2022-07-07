Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi. Geride kalan sezonda Trabzonspor ile yıldızlaşan Anthony Nwakaeme'nin Galatasaray ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer harekatını sürdüren sarı-kırmızılılarda hücum yönünden geniş bir kadro kurulmak isteniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Okan Buruk yönetiminde kamp sürecini geçiren Aslan, geride bıraktığımız sezonda yaşanan gol sıkıntısını gidermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Kanat bölgelerinde Arda Turan, Babel ve Feghouli ile yollarını ayıran İstanbul ekibi bordo-mavililerin eski yıldızını gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük payı olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray ile temasta...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Bordo-mavili takımdan ayrılmak zorunda kalan ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızın, sarı-kırmızılı yönetimle yeniden görüşmelere başladığı iddiası gündemde.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Abdülkerim ve Kazımcan transferlerini açıklayan Galatasaray yönetimi, yeni bir hamle daha yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Daha önce Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon euro istediği ortaya çıkan Nwakaeme bu sefer de yeniden Galatasaray ile temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Yönetim, Okan Buruk'un transfer raporları doğrultusunda hareket ederken Nijeryalı yıldızla masaya oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Nwakaeme, geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor formasıyla çıktığı 36 maçta 15 gol atıp 11 asist yaparak şampiyonluk yolunda Fırtına'ya büyük katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

Anthony Nwakaeme, 21 Mart 1989 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

33 yaşındaki futbolcu, Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

1,85 metre boyundaki futbolcu kariyerine Vejle-Kolding takımında başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Skorer oyuncu, FC Universitatea Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana, Hapoel Beer Sheva ve Trabzonspor formaları giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Anthony Nwakaeme ile temasa geçti!

Nwakaeme'nin 5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

DİĞER
Güzel oyuncu Naz Elmas ve Erol Özmandıracı tek celsede boşandı!
Dünya evine yeni giren Cedi Osman ve Ebru Şahin için markalar sıraya girdi! 5 milyon dolarlık...
Transfer kararı! Menajeriyle görüşüldü ve...
Kartal'da gündem genç forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'da hedef Sergio Oliveira!
Ve Marcao Sevilla'da! İşte ödenecek bonservis
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Sayısal Loto çekildi! İşte 6 Temmuz sonuçları
Euro, dolar, sterlin kaç TL? (6 Temmuz 2022)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve Marcao Sevilla'da! İşte ödenecek bonservis Ve Marcao Sevilla'da! İşte ödenecek bonservis 01:22
Ada müjdesi Ada müjdesi 01:20
G.Saray'da 'ada' sevinci! Özbek tarih verdi G.Saray'da 'ada' sevinci! Özbek tarih verdi 00:55
Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da! 00:54
Cimbom'dan Çizme çıkarması! Joao Pedro ve... Cimbom'dan Çizme çıkarması! Joao Pedro ve... 00:54
G.Saray'a Seferovic'te rakip çıktı! G.Saray'a Seferovic'te rakip çıktı! 00:54
Daha Eski
Orta sahaya sürpriz takviye! İşte kulübünün talebi Orta sahaya sürpriz takviye! İşte kulübünün talebi 00:52
Transferde dev teklif! F.Bahçe'den jet yanıt Transferde dev teklif! F.Bahçe'den jet yanıt 00:52
Transferi duyurdular! Ekuban Galatasaray yolunda Transferi duyurdular! Ekuban Galatasaray yolunda 00:52
Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu 00:51
Gedson Fernandes'ten Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Gedson Fernandes'ten Galatasaray sorusuna flaş yanıt! 00:51
Aslan onun peşinde! Sol beke... Aslan onun peşinde! Sol beke... 00:51