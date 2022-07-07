Haberler Galatasaray STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avusturya kampının ilk maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 15:30
STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da ilk hazırlık maçı Sturm Graz ile yapılacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20:30'da Merkur Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

DİĞER
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan güzelliğiyle begonvilleri kıskandırdı! Bahar Öztan'ın tatil pozu mest etti!
Darphane'den flaş karar: Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı
G.Saray'dan ayrılıyor! Kampa alınmadı
G.Saray'dan TFF'ye mektup! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta?
G.Saraylı yıldız Sevilla'da!
DOLAR NE KADAR OLDU?
SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR, NELER OLUR? Kassandra 6 Temmuz 2022 Sirius-Güneş kavuşmasında olacakları açıkladı!
Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:19
G.Saraylı yıldız Sevilla'da! G.Saraylı yıldız Sevilla'da! 15:17
Fırtına'dan açıklama geldi! Bakasetas... Fırtına'dan açıklama geldi! Bakasetas... 15:13
Fenerbahçe’nin resmi Instagram hesabı kapandı Fenerbahçe’nin resmi Instagram hesabı kapandı 15:05
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Efe Güven'e veda etti Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Efe Güven'e veda etti 15:00
Toroğlu'dan flaş sözler! "Mesut Özil küfür etti" Toroğlu'dan flaş sözler! "Mesut Özil küfür etti" 14:44
Daha Eski
Sturm Graz - Galatasaray maçı saat kaçta? Sturm Graz - Galatasaray maçı saat kaçta? 14:40
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 14:32
Hull City - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hull City - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:26
Berat Özdemir hayalini açıkladı! Berat Özdemir hayalini açıkladı! 13:58
Trabzonsporlu futbolcu Partizan'a transfer oldu! Trabzonsporlu futbolcu Partizan'a transfer oldu! 13:21
G.Saray'dan ayrılıyor! Kampa alınmadı G.Saray'dan ayrılıyor! Kampa alınmadı 13:00