Sigma Olomouc - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 3. hazırlık maçı olan Sigma Olomouc karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Sigma Olomouc - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Sigma Olomouc - Galatasaray mücadelesinin detayları...

SIGMA OLOMOUC - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sigma Olomouc - Galatasaray maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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