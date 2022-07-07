G.Saray için geldi

Geceye sürpriz bir iddia düştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ısrarla istediği Willian Carvalho'nun menajerinin İstanbul'a geldiği iddia edildi. Portekizli oyuncunun menajerinin Fenerbahçe ile değil de Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'da olduğu iddia edildi. Carvalho'nun menajeri ise Pere Guardiola... Yani Manchester City'nin Katalan teknik direktörü Pep Guardiola'nın erkek kardeşi... Öte yandan 30 yaşındaki ön liberonun Betis'in Avusturya kampının kadrosuna dahil edilmediği iddia edilmişti. Ancak Portekizli oyuncunun milli takımda forma giydiği için ekstra izin aldığı bildirildi.