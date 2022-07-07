Graz’a gidecekler

Florya'da başlayan ilk etap çalışmaları tamamlandı. Okan Buruk yönetiminde çalışan sarı-kırmızılı futbolcular için dünkü idmanın ardından döner partisi düzenlendi. Galatasaray sezon öncesi çalışmalarının yurt dışı etabı için bugün saat 14.00'te özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek, karayoluyla Bad Waldersdorf'a geçecek.
Florya'da başlayan ilk etap çalışmaları tamamlandı. Okan Buruk yönetiminde çalışan sarı-kırmızılı futbolcular için dünkü idmanın ardından döner partisi düzenlendi. Galatasaray sezon öncesi çalışmalarının yurt dışı etabı için bugün saat 14.00'te özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek, karayoluyla Bad Waldersdorf'a geçecek. 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.