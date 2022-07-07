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Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Son dakika spor haberi: Marcao'nun transferi için İspanyol devi Sevilla ile anlaşmaya varan Galatasaray'da gözler tamamen transfere çevrildi. Brezilyalı stoperden hatırı sayılır bir bonservis geliri elde edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer hedefindeki yıldızlara birer birer imza attıracak. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ile transferi açan Cimbom, dış transferde şov yapacak. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, İtalya'da yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kaydetti. Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlayan Aslan, 7 transferi daha noktalayarak büyük bir sükse yaratmayı planlıyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları ve o yıldızlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 20:30
Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Yerli takviyesi olarak Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray'da yoğun bir transfer mesaisi yaşanmaya başladı.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Futbol direktörü Cenk Ergün, Marcao'nun transferi için İstanbul'da görüşmeleri yürütürken Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise İtalya'ya uçtu.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Hürriyet'in haberine göre; Kadrosunu güçlendirmek adına 7 takviye daha yapmaya hazırlanan Galatasaray'da hareketlilik arttı.

İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

SERGIO OLIVEIRA TRANSFERİ BİTTİ
Biri santrfor diğeri ise orta saha bölgesinde oynayan iki deneyimli isim menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Hem Haris Seferovic hem de Sergio Oliveira, Erden Timur'un önüne sunulan isimler.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Oyuncuların maliyeti ile alakalı kulüpleri ile temasa geçen Erden Timur, Porto'da forma giyen Oliveira transferini bitirdi.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

UMUT BOZOK 'EVET' DEDİ!
Galatasaray, santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istemiyor. Bu doğrultuda Umut Bozok'u transfer etmek adına temaslar başladı.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Sarı kırmızılılar, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

JOAO PEDRO VE KAAN AYHAN BOMBASI!
İtalya'ya giden Erden Timur'un transfer hedefinde ise öncelikli olarak iki isim var. İlki Joao Pedro diğeri ise Kaan Ayhan...

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

PRENSİPTE SÖZ KESİLDİ!
Galatasaray geçtiğimiz hafta Cenk Ergün'ün yürüttüğü görüşmeler sonrasında Joao Pedro ile el sıkışmıştı.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Brezilyalı forvet, sarı kırmızılıların 2 milyon Euro'dan 3 yıllık teklifine 'evet' demişti.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Erden Timur da Cagliari Kulübü ile 4-5 milyon Euro bandında bonservis bedeli karşılığında el sıkışıp transferi bitirmek adına görüşmelere başladı.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Joao Pedro geçen yıl 39 maçta 13 gol 4 asist ile oynadı.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

KAAN AYHAN'DA KIRAN KIRANA PAZARLIK!
İdeal 11'de Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu düşünen Galatasaray, kadrosuna kaliteli bir yerli daha dahil etmek istiyor.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Hem sağ bek hem de stoperde oynayabilmesi nedeniyle Kaan Ayhan'ın ismi ön plana çıktı.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Milli futbolcu için 5 milyon Euro isteyen Sassuolo Kulübü bu rakamı 3.5-4 milyon Euro'ya indirmesi halinde Galatasaray tecrübeli ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri olan Kaan Ayhan'ın Sassuolo Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

WILLIAM CARVALHO VE IDRISSA GUEYE LİSTEDE!
Galatasaray'ın orta saha için kadrosuna katmak istediği 2 isim bulunuyor.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

William Carvalho'yu sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe de istiyor.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Galatasaray yöneticileri, Carvalho için önümüzdeki hafta İspanya'ya gidecek.

Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

PSG GUEYE'Yİ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR!
PSG'de kadroda düşünülmeyen Idrissa Gueye de orta sahanın önemli alternatifleri arasında. Bu oyuncu için de girişimler başladı.

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