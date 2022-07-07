Galatasaray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha

Yerli takviyesi olarak Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray'da yoğun bir transfer mesaisi yaşanmaya başladı.
Yerli takviyesi olarak Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray'da yoğun bir transfer mesaisi yaşanmaya başladı.
Futbol direktörü Cenk Ergün, Marcao'nun transferi için İstanbul'da görüşmeleri yürütürken Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise İtalya'ya uçtu.
Hürriyet'in haberine göre; Kadrosunu güçlendirmek adına 7 takviye daha yapmaya hazırlanan Galatasaray'da hareketlilik arttı.
İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
SERGIO OLIVEIRA TRANSFERİ BİTTİ
Biri santrfor diğeri ise orta saha bölgesinde oynayan iki deneyimli isim menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi.
Hem Haris Seferovic hem de Sergio Oliveira, Erden Timur'un önüne sunulan isimler.
Oyuncuların maliyeti ile alakalı kulüpleri ile temasa geçen Erden Timur, Porto'da forma giyen Oliveira transferini bitirdi.
SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU!
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.
Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.
UMUT BOZOK 'EVET' DEDİ!
Galatasaray, santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istemiyor. Bu doğrultuda Umut Bozok'u transfer etmek adına temaslar başladı.
Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Sarı kırmızılılar, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek.
JOAO PEDRO VE KAAN AYHAN BOMBASI!
İtalya'ya giden Erden Timur'un transfer hedefinde ise öncelikli olarak iki isim var. İlki Joao Pedro diğeri ise Kaan Ayhan...
PRENSİPTE SÖZ KESİLDİ!
Galatasaray geçtiğimiz hafta Cenk Ergün'ün yürüttüğü görüşmeler sonrasında Joao Pedro ile el sıkışmıştı.
Brezilyalı forvet, sarı kırmızılıların 2 milyon Euro'dan 3 yıllık teklifine 'evet' demişti.
Erden Timur da Cagliari Kulübü ile 4-5 milyon Euro bandında bonservis bedeli karşılığında el sıkışıp transferi bitirmek adına görüşmelere başladı.
Joao Pedro geçen yıl 39 maçta 13 gol 4 asist ile oynadı.
KAAN AYHAN'DA KIRAN KIRANA PAZARLIK!
İdeal 11'de Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu düşünen Galatasaray, kadrosuna kaliteli bir yerli daha dahil etmek istiyor.
Hem sağ bek hem de stoperde oynayabilmesi nedeniyle Kaan Ayhan'ın ismi ön plana çıktı.
Milli futbolcu için 5 milyon Euro isteyen Sassuolo Kulübü bu rakamı 3.5-4 milyon Euro'ya indirmesi halinde Galatasaray tecrübeli ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.
A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri olan Kaan Ayhan'ın Sassuolo Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
WILLIAM CARVALHO VE IDRISSA GUEYE LİSTEDE!
Galatasaray'ın orta saha için kadrosuna katmak istediği 2 isim bulunuyor.
William Carvalho'yu sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe de istiyor.
Galatasaray yöneticileri, Carvalho için önümüzdeki hafta İspanya'ya gidecek.
PSG GUEYE'Yİ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR!
PSG'de kadroda düşünülmeyen Idrissa Gueye de orta sahanın önemli alternatifleri arasında. Bu oyuncu için de girişimler başladı.