GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Orta saha bölgesine takviye yapacak olan Aslan'ın gündeminde Portekizden bir futbolcu bulunuyor.
Galatasaray'da 8 numara transferinde Sergio Oliveira ismi öne çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Portekizli futbolcuyu çok beğendiği ve mutlaka alınmasını istediği ifade edildi.
Bunun üzerine Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un bizzat harekete geçtiği ve Porto'yla masaya oturma kararı aldığı bildirildi.
12 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Oliveira'nın bonservisiyle alınması planlanıyor ancak yüksek bir ücret talep edilmesi halinde kiralama formülü devreye girecek.
Tabii satış opsiyonu da alınacak. 30 yaşındaki Oliveira, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almıyor.
TRANSFER DERBİSİ
Öte yandan başarılı futbolcu için Galatasaray'ın da devreye girmesi Portekiz basınının da ilgisini çekti.
O Jogo yaptığı haberde; menajerlik hakları Jorge Mendes'in elinde bulunan futbolcunun yeni adresinin Türkiye olabileceğini ifade etti.
İlk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve Futbol Koordinatörü Mario Branco ile olan ilişkilerinin bu transferde öne çıktığı belirtilen Oliveira'nın şimdi de Galatasaray'ın radarına girdiği ve bir "Türk Derbisi" yaşanacağı ifade edildi.
Haberde, Branco'nun PAOK döneminde birlikte çalıştığı Oliveira'yı, Jorge Jesus'un ısrarla istediği belirtilse de Galatasaray'ın da bu transferde pes etmediği kaydedildi.
Sergio Oliveira, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol, 1 asist kaydetmişti.
Bonservisi Porto'da olan Oliveira Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, Paok ve Roma'da kiralık olarak forma giydi.
Kariyeri boyunca 350 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha 63 gol attı, 31 de asist yapmayı başardı.