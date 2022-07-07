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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürdürülüyor. Orta saha bölgesine takviye yapacak olan sarı-kırmızılılarda gündem Sergio Oliveira. Portekizli ismin Galatasaray'ın listesinde ön sıralarda olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Orta saha bölgesine takviye yapacak olan Aslan'ın gündeminde Portekizden bir futbolcu bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Galatasaray'da 8 numara transferinde Sergio Oliveira ismi öne çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Portekizli futbolcuyu çok beğendiği ve mutlaka alınmasını istediği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Bunun üzerine Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un bizzat harekete geçtiği ve Porto'yla masaya oturma kararı aldığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

12 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Oliveira'nın bonservisiyle alınması planlanıyor ancak yüksek bir ücret talep edilmesi halinde kiralama formülü devreye girecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Tabii satış opsiyonu da alınacak. 30 yaşındaki Oliveira, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

TRANSFER DERBİSİ

Öte yandan başarılı futbolcu için Galatasaray'ın da devreye girmesi Portekiz basınının da ilgisini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

O Jogo yaptığı haberde; menajerlik hakları Jorge Mendes'in elinde bulunan futbolcunun yeni adresinin Türkiye olabileceğini ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

İlk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve Futbol Koordinatörü Mario Branco ile olan ilişkilerinin bu transferde öne çıktığı belirtilen Oliveira'nın şimdi de Galatasaray'ın radarına girdiği ve bir "Türk Derbisi" yaşanacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Haberde, Branco'nun PAOK döneminde birlikte çalıştığı Oliveira'yı, Jorge Jesus'un ısrarla istediği belirtilse de Galatasaray'ın da bu transferde pes etmediği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Sergio Oliveira, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol, 1 asist kaydetmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Bonservisi Porto'da olan Oliveira Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, Paok ve Roma'da kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Aslan'da hedef Sergio Oliveira!

Kariyeri boyunca 350 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha 63 gol attı, 31 de asist yapmayı başardı.

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