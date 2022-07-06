Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinin başında ise William Carvalho yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, İspanyol basınına Carvalho transferiyle ilgili konuştu. Ergün, yapılan teklifi duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:03
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-kırmızılılar, eksik görülen diğer bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biri orta saha transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Bu bölge için pek çok ismi gündemine alan Galatasaray'da liste başı isimse William Carvalho.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştireceği kampla sürdürecek olan Real Betis, deneyimli futbolcuyu kamp kafilesine dahil etmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Carvalho'nun kamp kadrosuna alınmaması transfer söylentilerini güçlendirirken; sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Transferle bizzat ilgilenen futbol direktörü Cenk Ergün, İspanyol basınına yaptığı açıklamada William Carvalho transferine açıklık getirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

AS'a konuşan Ergün, Cagliari forması giyen Joao Pedro gibi William Carvalho ile de ilgilendiklerini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

A Spor'dan Mert Kılıç'ın derlediği haberde Galatasaray'ın Real Betis ve William Carvalho'ya yapacağı teklifin detaylarına da yer verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

5 MİLYON EURO BONSERVİS + 2.5 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray'ın Real Betis 2 yılda ödeme koşuluyla 5 milyon Euro teklif edeceği, Carvalho'ya ise net 2.5 milyon maaş + bonus önereceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

CARVALHO OLMAZSA NDOMBELE YA DA GUEYE

Haberde ayrıca Galatasaray'ın William Carvalho transferinden sonuç alamaması takdirde Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele ve PSG forması giyen Idrissa Gueye için yeniden pazarlık yapacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

Tam adı William Silva de Carvalho olan futbolcu, 7 Nisan 1992 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde dünyaya geldi.,

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Futbola Cd Mira Sintra altyapısında başlayan Carvalho, USC Mira Sintra ve Sporting Lizbon altyapılarında da forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

30 yaşındaki ön libero, 2011 yılında Sporting Lizbon ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

CD Fatima ve Cercle Brugge takımlarında kiralık olarak forma giyen Carvalho, 2018 yılında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Son 4 sezondur İspanyol ekibinin formasını terleten William Carvalho, kariyerinde çıktığı 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Angola asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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