TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş William Carvalho açıklaması! İşte yapılan teklif

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-kırmızılılar, eksik görülen diğer bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biri orta saha transferi...
Bu bölge için pek çok ismi gündemine alan Galatasaray'da liste başı isimse William Carvalho.
KAMP KADROSUNA ALINMADI
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştireceği kampla sürdürecek olan Real Betis, deneyimli futbolcuyu kamp kafilesine dahil etmedi.
Carvalho'nun kamp kadrosuna alınmaması transfer söylentilerini güçlendirirken; sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Transferle bizzat ilgilenen futbol direktörü Cenk Ergün, İspanyol basınına yaptığı açıklamada William Carvalho transferine açıklık getirdi.
AS'a konuşan Ergün, Cagliari forması giyen Joao Pedro gibi William Carvalho ile de ilgilendiklerini belirtti.
A Spor'dan Mert Kılıç'ın derlediği haberde Galatasaray'ın Real Betis ve William Carvalho'ya yapacağı teklifin detaylarına da yer verildi.
5 MİLYON EURO BONSERVİS + 2.5 MİLYON EURO MAAŞ
Galatasaray'ın Real Betis 2 yılda ödeme koşuluyla 5 milyon Euro teklif edeceği, Carvalho'ya ise net 2.5 milyon maaş + bonus önereceği belirtildi.
CARVALHO OLMAZSA NDOMBELE YA DA GUEYE
Haberde ayrıca Galatasaray'ın William Carvalho transferinden sonuç alamaması takdirde Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele ve PSG forması giyen Idrissa Gueye için yeniden pazarlık yapacağı vurgulandı.
WILLIAM CARVALHO KİMDİR?
Tam adı William Silva de Carvalho olan futbolcu, 7 Nisan 1992 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde dünyaya geldi.,
Futbola Cd Mira Sintra altyapısında başlayan Carvalho, USC Mira Sintra ve Sporting Lizbon altyapılarında da forma giydi.
30 yaşındaki ön libero, 2011 yılında Sporting Lizbon ile profesyonel sözleşme imzaladı.
CD Fatima ve Cercle Brugge takımlarında kiralık olarak forma giyen Carvalho, 2018 yılında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.
Son 4 sezondur İspanyol ekibinin formasını terleten William Carvalho, kariyerinde çıktığı 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Angola asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.