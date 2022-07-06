Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Okan buruk yönetiminde Cimbom çalışmalarını Florya'da sürdürüyor.
Futbol Direktörü Cenk Ergün transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek güçlü bir takım kuracakları mesajını taraftara vermişti.
Okan buruk yönetiminde Cimbom çalışmalarını Florya'da sürdürüyor.
Futbol Direktörü Cenk Ergün transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek güçlü bir takım kuracakları mesajını taraftara vermişti.
Hangi takıma gideceği merak edilen Marcao bugün Galatasaray kampına katıldı.
Marcao'dan gelecek parayı forvet transferinde harcayacak Galatasaray'da Solbakken krizi ortaya çıktı.
Botheim'in Salernitana'ya görüşmelere gitmesinin ardından Aslan, Solbakken transferinde de şok yaşayabilir.
Erik Botheim'ı Salernitana'ya kaptıran Galatasaray, listesindeki bir başka Norveçli yıldız adayı Ola Solbakken'in transferi için de İtalyan kulüpleri ile yarışıyor.
Takvim'in haberine göre Solbakken ile Galatasaray dışında Roma ilgileniyor.
Bordo Glimt ile sözleşmesini uzatmayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 ay sonra serbest kalacak.
Erik Botheim'in sözleşmesi için ise ince eleyip sık dokuyan Galatasaray Norveçli golcünün transferinin ileride başına sorun çıkartabileceğini hesaplayarak bu transferden vazgeçtiği vurgulandı.
Bodo/Glimpt forması giymektedir. 2 Kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giydi. 20 maça çıkan Solbakken, 8 gol 5 asist ile oynamıştır.
Solbakken Rosenborg altyapısında futbola başlamıştır.
2 Milyon euro bonservis bedeli olan Solbakken'in sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.