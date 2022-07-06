Haberler Galatasaray Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Galatasaray transfer haberi: Hücum hattına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Norveçli golcü Solbakken için rakip çıktı. Futbol Direktörü Cenk Ergün yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Solbakken transferinde Roma'nın devreye girdiği belirtildi. İşte Solbakken'e talip olan rakip...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Okan buruk yönetiminde Cimbom çalışmalarını Florya'da sürdürüyor.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Futbol Direktörü Cenk Ergün transferleri bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek güçlü bir takım kuracakları mesajını taraftara vermişti.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Hangi takıma gideceği merak edilen Marcao bugün Galatasaray kampına katıldı.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Marcao'dan gelecek parayı forvet transferinde harcayacak Galatasaray'da Solbakken krizi ortaya çıktı.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Botheim'in Salernitana'ya görüşmelere gitmesinin ardından Aslan, Solbakken transferinde de şok yaşayabilir.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Erik Botheim'ı Salernitana'ya kaptıran Galatasaray, listesindeki bir başka Norveçli yıldız adayı Ola Solbakken'in transferi için de İtalyan kulüpleri ile yarışıyor.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Takvim'in haberine göre Solbakken ile Galatasaray dışında Roma ilgileniyor.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Bordo Glimt ile sözleşmesini uzatmayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 ay sonra serbest kalacak.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Norveç kulübü, Solbakken için Aslan'dan 2 milyon Euro talep etse de olumlu geri dönüş alamadı.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Erik Botheim'in sözleşmesi için ise ince eleyip sık dokuyan Galatasaray Norveçli golcünün transferinin ileride başına sorun çıkartabileceğini hesaplayarak bu transferden vazgeçtiği vurgulandı.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

Ola Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'in Melhus kentinde dünyaya gelmiştir.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Bodo/Glimpt forması giymektedir. 2 Kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giydi. 20 maça çıkan Solbakken, 8 gol 5 asist ile oynamıştır.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

Solbakken Rosenborg altyapısında futbola başlamıştır.

Solbakken transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!

2 Milyon euro bonservis bedeli olan Solbakken'in sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.

DİĞER
Real Madrid'i reddedip PSV'ye imza attı! PSG'nin genç yıldızından dikkat çeken karar...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile uyarı! Sağanak geliyor | 6 Temmuz 2022 hava durumu
Sörloth bombası patlıyor! İmza an meselesi
Trabzonspor'da sıra stoperde! Listede Kaan Ayhan, Bartra ve Marlon var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom Florentino Luis transferini bitirmek üzere
G.Saray bombaları patlatıyor! İmzalar peş peşe gelecek
Diyanet’e göre kurban kesmekle yükümlü kişiler kimler?
SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR, NELER OLUR? Kassandra 6 Temmuz 2022 Sirius-Güneş kavuşmasında olacakları açıkladı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde dev çalım! Jesus istedi Mourinho kapıyor Transferde dev çalım! Jesus istedi Mourinho kapıyor 00:55
Kanarya tam gaz Kanarya tam gaz 00:25
Transferde dev çalım! Jesus istedi Mourinho kapıyor Transferde dev çalım! Jesus istedi Mourinho kapıyor 00:22
Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer Abdullah Avcı açıkladı! O mevkiye transfer 00:06
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek 00:06
Sörloth bombası patlıyor! İmza an meselesi Sörloth bombası patlıyor! İmza an meselesi 00:06
Daha Eski
Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri Weghorst imzayı attı! İşte ilk sözleri 00:06
William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da! William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da! 00:06
Jesus'lu F.Bahçe yine kazandı! Jesus'lu F.Bahçe yine kazandı! 00:05
Weghorst KAP'a bildirildi! İşte alacağı maaş Weghorst KAP'a bildirildi! İşte alacağı maaş 00:05
Muleka Beşiktaş'ta! İşte ödenecek rakam... Muleka Beşiktaş'ta! İşte ödenecek rakam... 00:05
Galatasaray Joao Pedro transferi için masaya oturuyor! Galatasaray Joao Pedro transferi için masaya oturuyor! 00:05