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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda Gylfi Sigurdsson gündeme geldi. Yıldız futbolcu ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:47
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta sahaya verilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Listede birçok isim bulunurken, İspanya ve İngiltere basınından bomba bir haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Akşam'ın derlediği habere göre; Everton'la mukavelesini tamamlayan ve boşa çıkan Gylfi Sigurdsson'la Sarı-Kırmızılıların devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Haberde senelik 2 milyon euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

10 numara oynayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Galatasaray kampına katılacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

EN AZ 2 TAKVİYE DAHA

İzlandalı yıldız boşa çıktığı için bonservis bedeli ödenmeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

10 numara mevkisi dışında sol kanat ve ön liberoda da görev yapabilen 1.86 boyundaki futbolcu, İzlanda Milli Takımı'nda 78 karşılaşmaya çıkarken 25 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Skorer kimliği dışında yaptığı asistlerle de tanınan Sigurdsson'un fırsat transferi olarak görüldüğü kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Aslan'da orta alan takviyelerinin devam etmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Cim-Bom'da bu bölgeye en az 2 takviye daha yapılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

İMZA PARASI BELLİ DEĞİL

İzlandalı futbolcu, 2017 yılında 49.5 milyon euro karşılığında Swansea'den Everton'a transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Mücadeleci yapısı ile tanınan Sigurdsson'un farklı bir maceraya atılmak için Galatasaray'ı seçtiği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Önümüzdeki sezon çok güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli futbolcu için imza parası da verileceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Ancak bu rakam şu an için netlik kazanmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da gündem Gylfi Sigurdsson!

Okan Buruk'un tecrübeli oyuncuyu özellikle istediği öğrenildi.

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