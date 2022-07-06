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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao hareketliliği yaşanıyor. Transferin gözdesi konumunda bulunan Brezilyalı stoperin yeni adresi belli olmak üzere. İspanyol devi Sevilla ve Rus ekibi Zenit, 26 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor. Öyle ki, iki takımın temsilcileri transfer görüşmelerini hızlandırmak için İstanbul'a geldi. Marcao'yu renklerine bağlamak isteyen Sevilla ve Zenit'in, Galatasaray yönetimine sunduğu teklifler ortaya çıktı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:27
BURAK ŞENTÜRK
Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Yeni sezon kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Marcao ile yol ayrımına gelindi.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Portekiz'in Chaves takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Yaptığı kritik müdahaleler ve topu geriden oyuna sokmasıyla dikkat çeken, 26 yaşındaki savunmacı, takımın kilit oyuncuları arasında yer aldı.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Özellikle geçtiğimiz sezonki performansıyla göz dolduran Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde birçok maçta haftanın 11'ine seçildi.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Kötü geçen sezonda yıldız futbolcunun sergilediği grafik, camianın yüreğine su serpmişti.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Avrupa ekiplerinin kıskacına giren Marcao, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

İspanya La Liga ekibi Sevilla ve Rus temsilcisi Zenit, Sambacı oyuncunun peşine düştü.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Sevilla Sportif Direktörü Monchi yaptığı transfer açıklamasında Marcao'nun tam kriterlerine uygun bir stoper olduğunu ifade etmişti.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Monchi açıklamasında, "Sadece agresif bir stoper değil aynı zamanda sol ayaklı. Pasör özellikleri var. Aklımızda belirlediğimiz profile tam olarak uyan bir stoper." ifadelerini kullandı.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

İSTANBUL'A GELDİLER!
Marcao'da ısrarcı olan Sevilla ve Zenit, transferi neticelendirmek için İstanbul'a geldi.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

İki ekibin temsilcileri burada Galatasaray yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

TEKLİFLER ORTAYA ÇIKTI!
Transferde mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Sevilla ve Zenit'in, Marcao için sarı-kırmızılılara yaptığı teklif ortaya çıktı.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Ünlü İtalyan gazeteci Fabricio Romano, Marcao transferindeki son detayları açıkladı.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Romano, Sevilla'nın yaptığı teklifin 12 milyon euro olduğunu ifade etti.

Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Öte yandan Zenit'in ise 15 milyon euro'luk bir teklif sunduğunu ifade etti.

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