GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı...

Yeni sezon kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Marcao ile yol ayrımına gelindi.
Yeni sezon kadro mühendisliği çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Marcao ile yol ayrımına gelindi.
Portekiz'in Chaves takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, performansıyla taraftarın gönlünde taht kurdu.
Yaptığı kritik müdahaleler ve topu geriden oyuna sokmasıyla dikkat çeken, 26 yaşındaki savunmacı, takımın kilit oyuncuları arasında yer aldı.
Özellikle geçtiğimiz sezonki performansıyla göz dolduran Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde birçok maçta haftanın 11'ine seçildi.
Kötü geçen sezonda yıldız futbolcunun sergilediği grafik, camianın yüreğine su serpmişti.
Avrupa ekiplerinin kıskacına giren Marcao, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Sevilla Sportif Direktörü Monchi yaptığı transfer açıklamasında Marcao'nun tam kriterlerine uygun bir stoper olduğunu ifade etmişti.
Monchi açıklamasında, "Sadece agresif bir stoper değil aynı zamanda sol ayaklı. Pasör özellikleri var. Aklımızda belirlediğimiz profile tam olarak uyan bir stoper." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A GELDİLER!
Marcao'da ısrarcı olan Sevilla ve Zenit, transferi neticelendirmek için İstanbul'a geldi.
İki ekibin temsilcileri burada Galatasaray yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabricio Romano, Marcao transferindeki son detayları açıkladı.
Romano, Sevilla'nın yaptığı teklifin 12 milyon euro olduğunu ifade etti.
Öte yandan Zenit'in ise 15 milyon euro'luk bir teklif sunduğunu ifade etti.
Galatasaray'ın her iki kulüple de görüşmelere devam ettiği bildirildi.
MARCAO SEVILLA'YI İSTİYOR!
Transfer görüşmelerini yakından takip eden Marcao'nun, Sevilla'ya öncelik verdiği belirtildi.