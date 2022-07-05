Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İki ezeli rakip, 2022/2023 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertliler; yeni sezon öncesi Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar ise Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinde mutlu sona ulaştı.
Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.
Daha önce de birçok transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, William Carvalho transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
İki kulüp de Portekizli ön liberoyu kadrosuna katmak için girişimlerine devam ederken, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
KAMP KADROSUNA ALINMADI
Yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa girecek olan Real Betis, William Carvalho'nun kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.
Carvalho'nun Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı transfer olacağı merak konusu olurken, deneyimli oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.
WILLIAM CARVALHO KİMDİR?
Tam adı William Silva de Carvalho olan futbolcu, 7 Nisan 1992 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde dünyaya geldi.
Futbola Cd Mira Sintra altyapısında başlayan Carvalho, USC Mira Sintra ve Sporting Lizbon altyapılarında da forma giydi.
30 yaşındaki ön libero, 2011 yılında Sporting Lizbon ile profesyonel sözleşme imzaladı.
CD Fatima ve Cercle Brugge takımlarında kiralık olarak forma giyen Carvalho, 2018 yılında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.
Son 4 sezondur İspanyol ekibinin formasını terleten William Carvalho, kariyerinde çıktığı 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Angola asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.