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Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Türk futbolunun iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, Real Betis'ten William Carvalho için kıyasıya bir transfer yarışına girdi. İki takım da Portekizli orta sahayı kadrosuna katmak isterken, Real Betis'te Carvalho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibi tarafından alınan karar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı William Carvalho konusunda heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 15:52
Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

İki ezeli rakip, 2022/2023 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Sarı-lacivertliler; yeni sezon öncesi Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u renklerine bağladı.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Sarı-kırmızılılar ise Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinde mutlu sona ulaştı.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Eksik görülen bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakip transferde karşı karşıya geldi.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Daha önce de birçok transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, William Carvalho transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

İki kulüp de Portekizli ön liberoyu kadrosuna katmak için girişimlerine devam ederken, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa girecek olan Real Betis, William Carvalho'nun kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Carvalho'nun Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı transfer olacağı merak konusu olurken, deneyimli oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

Tam adı William Silva de Carvalho olan futbolcu, 7 Nisan 1992 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde dünyaya geldi.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Futbola Cd Mira Sintra altyapısında başlayan Carvalho, USC Mira Sintra ve Sporting Lizbon altyapılarında da forma giydi.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

30 yaşındaki ön libero, 2011 yılında Sporting Lizbon ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

CD Fatima ve Cercle Brugge takımlarında kiralık olarak forma giyen Carvalho, 2018 yılında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'e transfer oldu.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Son 4 sezondur İspanyol ekibinin formasını terleten William Carvalho, kariyerinde çıktığı 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti.

Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev müjde

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan Angola asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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