Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Galatasaray transfer haberi: Yeni sezonda Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan iç transferde takımda gidecek oyuncular belirleniyor. Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Marcao için gelen teklifleri değerlendiren sarı kırmızılılar oyuncu için istediği rakamı belirledi. İşte Galatasaray'ın istediği rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan takımdan gidecek isimleri belirliyor.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Cimbom'da gelecek sezon Victor Nelsson-Marcao ikilisi devam etmeyecek gibi görünüyor.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Brezilyalı savunma oyuncusuyla Sevilla ve Zenit yakından ilgileniyor

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Zenit 12 milyon euro, Sevilla ise bonuslarla 10 milyon euro öneriyor.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Ancak Sevilla'nın teklifi şu anda Galatasaray'ı tatmin etmiş değil

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Marcao kariyerini Rusya'da değil, İspanya'da sürdürmek istediğini yakın çevresine iletti.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

İspanyol temsilcisinin de kendilerinden önce oyuncularıyla görüşmesinden rahatsız olan yönetim 15 milyon euro'da diretiyor

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Sevilla bu rakamı getirirse 26 yaşındaki savunma oyuncusunun gidişine onay verilecek.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Aksi halde kıran kırana pazarlıklar sürecek.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Marcao'nun yakın arkadaşı Bruno Barbosa da ayrılığı doğruladı.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Barbosa, Brezilyalı stoper ile bir fotoğrafını paylaşarak altına "Hayatımızda çok özelsin İnanılmaz günlerdi. Başarıya doğru ileri 45 numaralı adam. Avrupa seni bekliyor" notunu düştü.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Marcao, Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koydu.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Yakın çevresine avrupa'da kariyerine devam etmek istediğini iletti.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Galatasaray, Marcao'nun yerine gelecek stoper transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Marcao Galatasaray formasıyla 141 karşılaşmada sahne alırken 2 gol katkısı sağladı.

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