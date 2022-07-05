Galatasaray'da flaş Marcao gelişmesi! Transferi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan takımdan gidecek isimleri belirliyor.
Cimbom'da gelecek sezon Victor Nelsson-Marcao ikilisi devam etmeyecek gibi görünüyor.
Brezilyalı savunma oyuncusuyla Sevilla ve Zenit yakından ilgileniyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan takımdan gidecek isimleri belirliyor.
Cimbom'da gelecek sezon Victor Nelsson-Marcao ikilisi devam etmeyecek gibi görünüyor.
Brezilyalı savunma oyuncusuyla Sevilla ve Zenit yakından ilgileniyor
Zenit 12 milyon euro, Sevilla ise bonuslarla 10 milyon euro öneriyor.
Ancak Sevilla'nın teklifi şu anda Galatasaray'ı tatmin etmiş değil
Marcao kariyerini Rusya'da değil, İspanya'da sürdürmek istediğini yakın çevresine iletti.
İspanyol temsilcisinin de kendilerinden önce oyuncularıyla görüşmesinden rahatsız olan yönetim 15 milyon euro'da diretiyor
Sevilla bu rakamı getirirse 26 yaşındaki savunma oyuncusunun gidişine onay verilecek.
Aksi halde kıran kırana pazarlıklar sürecek.
Marcao'nun yakın arkadaşı Bruno Barbosa da ayrılığı doğruladı.
Barbosa, Brezilyalı stoper ile bir fotoğrafını paylaşarak altına "Hayatımızda çok özelsin İnanılmaz günlerdi. Başarıya doğru ileri 45 numaralı adam. Avrupa seni bekliyor" notunu düştü.
Marcao, Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koydu.
Yakın çevresine avrupa'da kariyerine devam etmek istediğini iletti.
Galatasaray, Marcao'nun yerine gelecek stoper transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Marcao Galatasaray formasıyla 141 karşılaşmada sahne alırken 2 gol katkısı sağladı.