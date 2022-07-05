Haberler Galatasaray Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren Galatasaray'ın diğer yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk'u takımın başına getiren Cimbom gözünü milli yıldıza dikti. Savunmaya yerli statüsünde iddialı bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da gündem Mert Müldür... İşte transfer gelişmesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk istedikleri sezonda kadrosunu kuvvetlendirmek için uğraşıyor.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Teknik direktör Okan Buruk takımın önemli eksikleri bulunduğunu belirterek birçok noktaya transfer istedi.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Bunlardan biri de sağ bek pozisyonu.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Aslan'da bu mevkide Omar Elabdelloui ve Sacha Boey var.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Buruk bu iki ismi de Galatasaray seviyesinde görmüyor.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Gelecek yıllarda yabancı sayısının düşme ihtimalini de hesaplayarak bu bölgeye yerli bir takviye yapılacak.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Hedefte Sassuolo forması giyen Mert Müldür var.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

23 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibiyle pazarlıklar sürüyor.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Galatasaray, transferin gerçekleşmesi için Sassuolo ile temasları sıklaştırdı.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

İtalyan ekibi Sassuolo, milli oyuncu için 8 milyon euro istiyor.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Galatasaray , A Milli Takım formasını da taşıyan Mert Müldür için Sassuolo ile ilk teması kurmuştu. Sarı-kırmızılılar 5.5 milyon euro önerirken

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

İtalyan temsilcisi 8 milyon euro istemişti. Bu rakamı çok bulan Cimbom'da idareciler Sassuolo'dan indirim beklediklerini iletmişlerdi.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Şu ana kadar kulüpler anlaşma zeminine yaklaşamadı. Sassuolo 8 milyon Euro'da diretiyor.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Galatasaray ise teklifini 6 milyon euro olarak güncelledi.

Galatasaray transferi bitirmek için harekete geçti! Mert Müldür...

Kıran kırana pazarlıklar sonrasında sarı-kırmızılılar genç sağ bek ile anlaşmaya vararak ona parçalı formayı giydirmeyi hesaplıyor. Mert de gelişmeleri izliyor.

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