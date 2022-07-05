GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmları aralıksız devam ediyor.
Okan Buruk ile anlaşan sarı kırmızılar forvet transferine odaklandı.
Aslan, son olarak Altay forması giyen Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmıştı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmları aralıksız devam ediyor.
Okan Buruk ile anlaşan sarı kırmızılar forvet transferine odaklandı.
Aslan, son olarak Altay forması giyen Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmıştı.
Avrupa'da pek çok golcü ile temas halinde olan Galatasaray yönetimi Joao Pedro için İtalya'da!
İtalya Serie B'ye düşen Cagliari'nin yeni teknik direktörü Roberto Muzzi Joao Pedro hakkında konuştu.
Kulübü Cagliari'den "Bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğim. Capozucca (Cagliari Sportif Direktörü) bununla ilgileniyor.
Pedro'nun bu kulüp için ne kadar önemli oyuncu olduğunu vurgulayan Muzzi, Joao Pedro bizim için önemli bir oyuncu. Transfer konusunda neler olacağını göreceğiz. Açıklamalarında bulundu.
Joao Pedro'nun takımla hala idmanlara çıktığını vurgulayan Muzzi, Joao Pedro'yu çok motive gördüm iki taraf için de uygun bir çözüm bulacağını ifade etti.
Galatasaraylı yöneticilerin transferi bitirmek için İtalya'da olduğu öğrenildi.
İtalyan ekibi Joao Pedro için 8 milyon Euro istediği belirtildi.
Sarı kırmızılıların golcü oyuncu için 7 milyon Euro teklif sunduğu öğrenildi.
Joao Pedro için Galatasaray ile birlikte Torino ve Valencia'nın ilgilendiği belirtilirken oyuncuya en ciddi teklif Galatasaray'dan geldi.
Calciomercato'nun haberine göre, İtalyan oyuncu Galatasaray'ın yaptığı yıllık 2 milyon Euro teklifine sıcak baktığı ifade edildi.
Tecrübeli golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Cagliari'de 39 maça çıktı.
Cagliari'nin küme düşmesine engel olamayan Brezilya asıllı İtalyan forvet 13 gol 4 asist katkısı sağladı.
İtalyan basınında yer alan haber...