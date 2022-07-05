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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Galatasaray son dakika: Yeni sezonda kuracağı takımı netleştiren Okan Buruk, Galatasaray yönetimine istediği oyuncuları iletti. Sarı kırmızıların takıma katmat istediği golcü oyuncu Joao Pedro'nun kulübü Cagliari'den flaş bir açıklama geldi. Haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 19:07 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 19:17
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Pedro'nun bu kulüp için ne kadar önemli oyuncu olduğunu vurgulayan Muzzi, Joao Pedro bizim için önemli bir oyuncu. Transfer konusunda neler olacağını göreceğiz. Açıklamalarında bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Joao Pedro'nun takımla hala idmanlara çıktığını vurgulayan Muzzi, Joao Pedro'yu çok motive gördüm iki taraf için de uygun bir çözüm bulacağını ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Galatasaraylı yöneticilerin transferi bitirmek için İtalya'da olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

İtalyan ekibi Joao Pedro için 8 milyon Euro istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Sarı kırmızılıların golcü oyuncu için 7 milyon Euro teklif sunduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Joao Pedro için Galatasaray ile birlikte Torino ve Valencia'nın ilgilendiği belirtilirken oyuncuya en ciddi teklif Galatasaray'dan geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Calciomercato'nun haberine göre, İtalyan oyuncu Galatasaray'ın yaptığı yıllık 2 milyon Euro teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Tecrübeli golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Cagliari'de 39 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cagliari'den flaş Joao Pedro açıklaması!

Cagliari'nin küme düşmesine engel olamayan Brezilya asıllı İtalyan forvet 13 gol 4 asist katkısı sağladı.

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