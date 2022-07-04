Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Transferde hızlanan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.
Takvim'in haberine göre, İtalyan temsilcisi Genoa'da forma giyen Ganalı forvet Caleb Ekuban menajerler aracılğıyla Galatasaray'a teklif edildi.
Transferde hızlanan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.
Takvim'in haberine göre, İtalyan temsilcisi Genoa'da forma giyen Ganalı forvet Caleb Ekuban menajerler aracılğıyla Galatasaray'a teklif edildi.
Ganalı forvetin menajeri, oyuncusunu Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'e sundu.
Ergün, durumu Okan Buruk'a iletti. Buruk'un bu teklife vereceği cevaba göre transfer şekillenecek.
Ekuban, Trabzonspor formasıyla ortaya koyduğu performansla büyük iz bırakmıştı.
Tecrübeli futbolcu geride kalan sezonda Genoa formasıyla 30 karşılaşmada forma giydi.
Ekuban 30 maçta 1 gol attı.
Ayrıca 2 de asiste imza attı.
İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıktı.
Ekuban kupa maçlarında 1 kez fileleri havalandırdı.
Ancak Çizme'de eski performansını yakalayamadı.
Ekuban'ın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.
Ekuban'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.