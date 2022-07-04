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Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Son dakika spor haberi: Hücum hattına transfer yapmayı amaçlayan Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İtalya Ligi ekiplerinden Genoa'da forma giyen Caleb Ekuban, menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara tavsiye edildi. Ganalı yıldızın menajeri, futbolcusunu Cimbom'un futbol direktörü Cenk Ergün'e sundu. Ergün de yaşanan flaş gelişmeyi teknik direktör Okan Buruk'a iletti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Ganalı forvetin menajeri, oyuncusunu Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'e sundu.

Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Ergün, durumu Okan Buruk'a iletti. Buruk'un bu teklife vereceği cevaba göre transfer şekillenecek.

Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Ekuban, Trabzonspor formasıyla ortaya koyduğu performansla büyük iz bırakmıştı.

Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Tecrübeli futbolcu geride kalan sezonda Genoa formasıyla 30 karşılaşmada forma giydi.

Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Ekuban 30 maçta 1 gol attı.

Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Ayrıca 2 de asiste imza attı.

Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıktı.

Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Ekuban kupa maçlarında 1 kez fileleri havalandırdı.

Transferde Ekuban bombası! Galatasaray'a önerildi

Ekuban Trabzon kariyeri sonrasında İtalyan ekibi Genoa'da forma giydi.

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