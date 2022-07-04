İşleri bozdu

Geçen sezon orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın 10 numara adayları arasında Joao Pedro başı çekiyor. Cagliari'de forma giyen Brezilya asıllı futbolcu için görüşmeler sürerken, Çizme basınından flaş bir iddia geldi. İtalyanlara göre; Galatasaray'ın imza aşamasına getirdiği Joao Pedro'ya sürpriz bir talip daha çıktı. Valencia'nın, Pedro ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcunun kesin olarak Cagliari'den ayrılacağı belirtilirken, Galatasaray ve Valencia'nın yıldız isim için yarışa girdiği ifade edildi. Palermo, Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen Joao Pedro, 2014'ten bu yana ise Cagliari'de top koşturuyor.

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.