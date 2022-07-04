Haberler Galatasaray İşleri bozdu

İşleri bozdu

Galatasaray görüşmeleri bitirmek üzereyken İspanyollar devreye girdi. Cagliari'de forma giyen Brezilya asıllı futbolcu için görüşmeler sürerken, Çizme basınından flaş bir iddia geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
İşleri bozdu

Geçen sezon orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın 10 numara adayları arasında Joao Pedro başı çekiyor. Cagliari'de forma giyen Brezilya asıllı futbolcu için görüşmeler sürerken, Çizme basınından flaş bir iddia geldi. İtalyanlara göre; Galatasaray'ın imza aşamasına getirdiği Joao Pedro'ya sürpriz bir talip daha çıktı. Valencia'nın, Pedro ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcunun kesin olarak Cagliari'den ayrılacağı belirtilirken, Galatasaray ve Valencia'nın yıldız isim için yarışa girdiği ifade edildi. Palermo, Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen Joao Pedro, 2014'ten bu yana ise Cagliari'de top koşturuyor.

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

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