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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Eski dost Botheim'a kanca attı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarını Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Botheim'i kadroda görmek isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, yönetime futbolcunun transferi için yönetime rapor sundu. Botheim transferi için çaba sarf eden Galatasaray yönetimine eski dost Morgan De Sanctis'den engel çıktı. İşte Botheim transferindeki engel...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle 2022/2023 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, ilk olarak ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağladı.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

27 yaşındaki stoperi kadrosuna katarak yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon sıkıntı yaşadığı forvet hattına güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Birçok isimle temas halinde olan Galatasaray'da adı en çok anılan isimse Erik Botheim...

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Forvet hattına takviye için çalışan sarı-kırmızılılarda listenin ilk sıralarındaki Norveçli forvet elden kaçmak üzere.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Sabah'ın haberine göre; Rus ekibi Krasnodar'a geçen sezonun ortasında 7.5 milyon Euro'ya transfer olan ancak sonrasında çıkan savaşın ardından ücretini alamadığı gerekçesi ile kontratını fesheden Botheim, İtalyan ekibi Salernitana'ya imzayı atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

22 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaştıklarını açıklayan Serie A ekibinin sportif direktörü ve G.Saray'ın eski oyuncusu Morgan De Sanctis, Rus ekibi ile yaşanan soruna dikkat çekti.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda "Botheim için 20 milyon Euro'luk risk var, hukukçular inceliyor" açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Aslan bu nedenle yavaş davranırken Norveçli oyuncu da Çizme yoluna düştü.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

ERIK BOTHEIM KİMDİR?

10 Ocak 2000 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelen Erik Botheim, 1.85 boyundadır ve santrfor mevkiinde oynamaktadır. Sağ ayağıyla oynayan futbolcunun kariyeri 2016 yılında FK Lyn Kulübü'nde başlamıştır.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

2021/2022 sezonunda Bodo/Glimt Kulübü'nden 7 milyon 500 bin euro karşılığında Krasnador'a transfer olan Erik Botheim, sezonun sona ermesiyle Rus ekibinden ayrıldı.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Erik Botheim, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Galatasaray transfer haberi: Eski dost Botheim'a kanca attı

Erik Botheim, uluslararası müsabakalarda 2 gol kaydetmiştir ve attığı kafa golleriyle dikkat çeken genç yetenek; uzun boylu olmasının avantajını kullanmaktadır.

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