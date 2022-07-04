GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Eski dost Botheim'a kanca attı

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer.
Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle 2022/2023 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, ilk olarak ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de istediği Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağladı.
27 yaşındaki stoperi kadrosuna katarak yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon sıkıntı yaşadığı forvet hattına güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor.
Birçok isimle temas halinde olan Galatasaray'da adı en çok anılan isimse Erik Botheim...
Forvet hattına takviye için çalışan sarı-kırmızılılarda listenin ilk sıralarındaki Norveçli forvet elden kaçmak üzere.
Sabah'ın haberine göre; Rus ekibi Krasnodar'a geçen sezonun ortasında 7.5 milyon Euro'ya transfer olan ancak sonrasında çıkan savaşın ardından ücretini alamadığı gerekçesi ile kontratını fesheden Botheim, İtalyan ekibi Salernitana'ya imzayı atmaya hazırlanıyor.
22 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaştıklarını açıklayan Serie A ekibinin sportif direktörü ve G.Saray'ın eski oyuncusu Morgan De Sanctis, Rus ekibi ile yaşanan soruna dikkat çekti.
G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda "Botheim için 20 milyon Euro'luk risk var, hukukçular inceliyor" açıklamasını yapmıştı.
Aslan bu nedenle yavaş davranırken Norveçli oyuncu da Çizme yoluna düştü.
ERIK BOTHEIM KİMDİR?
10 Ocak 2000 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelen Erik Botheim, 1.85 boyundadır ve santrfor mevkiinde oynamaktadır. Sağ ayağıyla oynayan futbolcunun kariyeri 2016 yılında FK Lyn Kulübü'nde başlamıştır.
2021/2022 sezonunda Bodo/Glimt Kulübü'nden 7 milyon 500 bin euro karşılığında Krasnador'a transfer olan Erik Botheim, sezonun sona ermesiyle Rus ekibinden ayrıldı.
Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Erik Botheim, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Erik Botheim, uluslararası müsabakalarda 2 gol kaydetmiştir ve attığı kafa golleriyle dikkat çeken genç yetenek; uzun boylu olmasının avantajını kullanmaktadır.
1.85'lik santrfor, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol, 2 asist; Konferans Ligi'nde 6 maçta 4 gol, 4 asist; Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 gole imza atmıştır.