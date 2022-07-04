Beğenilmedi

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Roma ve Napoli'yle anılan, Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken, Norveç Ligi'nde maçlara çıkmaya devam ediyor. Odd karşısında ilk 11'de forma giyen Solbakken için, 'Josef Baccay tarafından sahadan silindi' yorumları yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
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Roma ve Napoli'yle anılan, Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken, Norveç Ligi'nde maçlara çıkmaya devam ediyor. Odd karşısında ilk 11'de forma giyen Solbakken için, 'Josef Baccay tarafından sahadan silindi' yorumları yapıldı. Bodo-Glimt maçı 3-2 kazanırken, Solbakken'e düşük notlar verildi. Öte yandan sarı- kırmızılı ekibin oyuncu için Bodo'ya 800 bin euro teklif ettiği belirtiliyor.
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