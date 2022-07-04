Beğenilmedi

Roma ve Napoli'yle anılan, Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken, Norveç Ligi'nde maçlara çıkmaya devam ediyor. Odd karşısında ilk 11'de forma giyen Solbakken için, 'Josef Baccay tarafından sahadan silindi' yorumları yapıldı.
Romave Napoli'yle anılan, Galatasaray'ın da istediği Ola Solbakken, Norveç Ligi'nde maçlara çıkmaya devam ediyor. Odd karşısında ilk 11'de forma giyen Solbakken için, 'Josef Baccay tarafından sahadan silindi' yorumları yapıldı. Bodo-Glimt maçı 3-2 kazanırken, Solbakken'e düşük notlar verildi. Öte yandan sarı- kırmızılı ekibin oyuncu için Bodo'ya 800 bin euro teklif ettiği belirtiliyor.