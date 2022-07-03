Okan Buruk'un hedefi şampiyonluk

Galatasaray'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Camiamızda pozitif bir hava var. Yeni gelecek oyuncularla bunun ikiye katlanacağını düşünüyorum. Tek hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak. Galatasaray her zaman yarışın içinde olan bir takımdır. Ancak sadece skor olarak değil oyun olarak da taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Oyunumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Bu sene cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Takımlarımızın ekstra motivasyonu var" dedi.



Üzerinde baskı hissedip hissetmediğiyle ilgili soru üzerine Buruk, "Galatasaray takımının her maçı kazanması gerekir. Teknik direktör kim olursa olsun kazanmak için mücadele etmeli. Baskı tabii ki olacak. Bu da bu işin güzel yanlarından biri... Baskı bazen performansınızı artırır. Bu baskıyı performans artırmak için kullanacağız. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Herkes en iyisini istiyor. En iyi oyun ve en iyi oyuncu talebi olacak. Biz de bu talebe en maksimum seviyede cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Transferde takıma katkı sağlayacak oyuncu aradıklarını anlatan genç hoca şöyle devam etti: Taraftarımızın önüne zevk aldıkları, hak ettikleri, mutlu oldukları ve tribüne koşarak gelecekleri bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Yönetim kurulu yoğun bir çalışma içinde...

GELENEK SÜRECEK Mİ?

Domenec Torrent'i gönderen Galatasaray, Okan Buruk seçimiyle yeniden yerli hocaya dönüş yaptı. Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı şampiyon yapan yerli teknik direktörlerin (geçici göreve gelenler hariç) tamamı futbolculuk döneminde sarı-kırmızılı formayı giydi. Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu mutlu sona ulaşan isimler olurken şimdi Buruk'un ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

MARCAO'YU İSTERİM

Buruk, Sevilla ve Zenit'in transfer etmek istediği Marcao'yla ilgili, "Marcao'yu kadromda isterim. Eğer kulübümüzün uygun gördüğü değerini bulursa transfer ihtimali var. Olmazsa da oynamaya devam edecek. Kendisi telefonda bana, 'Gelip işime devam edeceğim.' dedi" değerlendirmesinde bulundu.



ÖNCELİK ORTA SAHA

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Hücumda da bizim için opsiyon olacak oyunculara ihtiyacımız var. Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba gibi bize ön bölgede doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular var. Önceliğimiz orta saha bölgesi. Diğer bölgelerle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



BURUK'TAN SATIRBAŞLARI

Buruk, Diagne ve Gomis'in performansından memnun olduğunu söyledi.

Abdülkerim 28 yaşında ama fiziksel ve mental olarak uzun zaman hizmet edebilecek bir futbolcu.

Kazımcan potansiyeli olan Ümit Milli Takım oyuncusu. Onu da ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın önemli oyuncularından birisi yapmak istiyoruz.

Genel olarak oyuncuların performansından çok memnunuz. Çalışma tempomuz ve isteğimiz iyi gidiyor.

Performanslarına bakarak altyapı oyuncularını da kampa götüreceğim. * Takımdan ayrılacak isimleri henüz belirlemedim. Avusturya kampının ardından karar vereceğim.