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Denayer'in menajeri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'da

Sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün yönetiminde transfer çalışmalarına devam ederken, önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer'in menajeri sarı kırmızılı ekip ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Denayer'in menajeri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'da

Sarı-kırmızılı yönetim, menajer De Preter'le masaya oturacak. İmza parası ve 3 milyon euro'luk ücretinde indirim yapması halinde imzalar atılacak.
Transferde atağa kalkan, Abdülkerim Bardakcı ile Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray yeni bir hamleye daha hazırlanıyor. Marcao ve Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle arayışlarını sürdüren sarıkırmızılılar, eski futbolcusu Jason Denayer'i gündemine almıştı. Hatta başarılı futbolcuyla, Futbol Direktörü Cenk Ergün bir araya gelmişti. Dün flaş bir gelişme daha yaşandı. Denayer'in menajeri Jesse de Preter, İstanbul'a geldi. Denayer, 2 milyon euro imza parası ve 3 milyon euro ücret talep ederken Galatasaray Başkanvekili Erden Timur bu transferle ilgili, "Galatasaray'ın çocuğu ama maaş beklentisi yüksek" ifadesini kullanmıştı. Sarı-kırmızılılar De Preter'le ücret pazarlığı yapacak.
Galatasaray, Denayer'in istediği ücretleri yarı yarıya düşürmek isterken tarafların ortak noktada buluşması bekleniyor.

DENAYER'İN TALEPLERİ:
İmza ücreti: 2 milyon euro Ücret: 3 milyon euro 4 yıllık sözleşme

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